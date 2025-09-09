Cien efectivos diarios velarán por la seguridad en las fiestas de Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena ha preparado un dispositivo especial para velar por la seguridad durante las fiestas de Carthagineses y Romanos, que tendrán lugar del 19 al 28 de septiembre. La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha presidido este lunes la reunión de la Junta Local de Seguridad en la que se ha coordinado el operativo de participan Policía Local, Protección Civil, Bomberos, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la Federación de Fiestas.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, explicó las principales novedades de este año entre las que se encuentra la instalación, de la mano de Servicios Sociales, de un Punto Azul o espacio seguro para la infancia y adolescencia ante cualquier situación de violencia o acoso, y un Punto Amarillo de atención a personas con discapacidad, que se suman al Punto Violeta para denunciar agresiones sexuales. «También se va a disponer, en colaboración con Federación, de un circuito cerrado de cámaras de videovigilancia en el recinto, con reconocimiento facial», anunció Llorca.

La Policía Local se encargará de garantizar la seguridad en desfiles, espectáculos y actividades en la calle, además de coordinarse con Policía Nacional en el interior del Campamento y con Guardia Civil en barrios y diputaciones.

El servicio contará con 200 policías más un inspector y un subinspector, además del turno ordinario. Sus principales tareas serán el control de accesos y estacionamientos en el entorno del Estadio Cartagonova, despejar las vías de evacuación del campamento y de la feria, realizar controles aleatorios para prevenir el uso de objetos peligrosos y el consumo de drogas, así como los controles de alcoholemia a partir de las 00:00 horas, la vigilancia de venta ambulante sin licencia y la prevención de botellón.

El dispositivo se reforzará con la presencia de el Grupo Operativo Especial de Seguridad Ciudadana (GOESC), Unidad de Medios Aéreos (UMA) y Unidad Canina en concentraciones previstas y conciertos, la instalación de una caseta de información próxima a la feria y la presencia de una patrulla interior en el Mercado Medieval del 24 de septiembre hasta cierre. Dentro de la planificación policial también se ha tenido en cuenta la llegada de cruceros los días 20, 22, 27 y 28.

El dispositivo de Protección Civil aporta entre 15 y 25 efectivos diarios, con una ambulancia por las mañanas y hasta cuatro durante las tardes y noches dentro del Campamento. El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, que trabaja desde antes de las fiestas la revisión del campamento y aledaños, ha actualizado el Plan de Intervención Operativa, junto a la revisión con Policía Local del plan de evacuación exterior del campamento.

Durante los diez días de fiestas, cada tarde y noche habrá un retén preventivo de entre seis y siete bomberos con una autobomba urbana pesada y un vehículo ligero de coordinación, de manera que se hará la cobertura del pregón, las representaciones teatrales, los espectáculos pirotécnicos, así como rondas preventivas finales en el campamento.

También se van a activar unidades de Servicios Sociales para la prevención de la mendicidad. Habrá equipos de calle todos los días de fiestas junto con Policía Local.