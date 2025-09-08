Reubican a 350 alumnos del San Cristóbal de Cartagena

Todos los alumnos de Infantil y Primaria de la Región no pudieron comenzar este lunes sus clases. Los estudiantes del colegio San Cristóbal de Cartagena lo harán este martes, un día después del resto, y lo harán reubicados en otros centros. El motivo es el retraso en unas obras en las que se había previsto la retirada de la cubierta de fibrocemento, según indican desde la Consejería de Educación.

El consejero Víctor Marín informó este lunes de que los alumnos de Infantil de este centro se trasladarán durante esta primera semana de clases a la escuela de educación infantil Jardines, mientras que los de Primaria lo harán al IES El Bohío.

El equipo directivo del centro, el AMPA, el Ayuntamiento de Cartagena y la empresa responsable de las obras mantuvieron este lunes una reunión en la Consejería donde se informó sobre el traslado provisional, ya que «el objetivo prioritario del Gobierno regional es que las clases comiencen este martes, garantizando siempre la seguridad y protección de la salud de toda la comunidad educativa del centro, manteniendo un diálogo permanente con todas las partes implicadas y buscando soluciones consensuadas», insisten desde el Ejecutivo.

El alumnado permanecerá en la escuela infantil Jardines y en el IES El Bohío durante esta semana, y el lunes 15 de septiembre volverá al San Cristóbal.

Marín también insistió en que la Consejería garantiza en todo momento tanto el servicio de transporte escolar como el de comedor. Una vez el alumnado vuelva al centro, las obras continuarán, pero serán totalmente compatibles con la actividad docente.

Pese a que las obras se adjudicaron el pasado 12 de junio, no comenzaron hasta el 26 de agosto, debido a las subsanaciones que ha tenido que realizar la empresa del plan de desamiantado, requeridas por las autoridades laborales.

Reacciones

Ante esta situación, las críticas no se han hecho esperar y desde MC Cartagena sostienen que «la negligencia y la incapacidad del PP han condicionado el inicio del curso en El Bohío». Su portavoz, Giménez Gallo, considera «inadmisible» que queden más de una decena de centros educativos con presencia de amianto.

También se refería ayer a este colegio el secretario de comunicación de Podemos, Víctor Egío, quien lamenta que el curso comience «con los mismos problemas de años anteriores», entre los que menciona los retrasos en obras y la falta de aire acondicionado.

Por su parte, el viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Andrés Torres, recordaba este lunes que en la Región hay 78 aulas en barracones, aulas sin climatización, un 25% de colegios sin comedor escolar, «las becas de comedor sin resolver y a gratuidad de libros de texto que no llega a todas las etapas educativas».

A esto respondía el diputado del PP Carlos Albaladejo, quien considera que «gracias al esfuerzo y compromiso del presidente Fernando López Miras, iniciamos el curso escolar con más recursos para Educación de toda la historia de la Región de Murcia».

El nuevo curso escolar «ha comenzado con más de 320.000 plazas ofertadas para alumnado no universitario y con más de 29.000 docentes en las aulas de la Región, un reflejo de la mejora de las condiciones laborales del profesorado», afirma.

ANPE reivindica a su vez la reducción de ratios, el aumento de orientadores y personal docente de apoyo para los centros públicos, y de plantillas.