Crónica de una compra emponzoñada en una parcela de Los Mateos

La compra de una parcela contaminada en Los Mateos para construir vivienda municipal está dando mucho qué hablar en las últimas semanas, incluida la denuncia contra la alcaldesa, Noelia Arroyo, y otros altos cargos y excargos del Ayuntamiento por un delito continuado contra el medio ambiente, la salud, prevaricación por omisión y malversación de caudales públicos.

Los terrenos fueron ofrecidos al Ayuntamiento en 2022 cuando el consistorio buscaba dónde construir vivienda social con una subvención europea; en ese momento los técnicos valoraron su idoneidad porque el suelo tenía ya licencia de construcción concedida para 40 viviendas. ç

¿Por qué se eligió esta parcela? En su momento los técnicos valoraron la idoneidad, pese a tratarse de terrenos contaminados, porque el suelo tenía ya licencia de construcción concedida para 40 viviendas. Y necesitaban suelo para poder pedir ayudas a la Unión Europea.

El 15 de marzo de 2023 fue entregado al Ayuntamiento el informe técnico encargado por la propia administración al Grupo de Investigación sobre Suelos y Aguas de la Universidad Politécnica de Cartagena titulado ‘Caracterización de suelos y residuos de una parcela municipal en Los Mateos’.

En mayo, la administración recibe el informe ‘Proyecto de descontaminación de suelos Cartagena – Análisis de Riesgos, Revisión 0’, elaborado por la entidad acreditada Hera Holding.

La mercantil emite el día 1 de junio un nuevo informe titulado ‘Evaluación de la viabilidad técnico‐económica para la gestión de los materiales afectados’. En dicho documento, que fue encargado por la propia administración, se descartan otras tecnologías y se afirma que «la única opción viable para la gestión de este material sería la inertización para reducir los contenidos de cadmio soluble y su depósito en vertedero de residuos peligrosos». Asimismo, Hera Holding cuantifica el coste total de dicha operación en 540.686,09 euros.

¿Por qué la compra se realizó sin esperar a la constitución del nuevo gobierno? La compra fue aprobada por el consejo de la sociedad municipal una vez celebradas ya las elecciones y una semana antes de formarse la nueva corporación municipal.

La sociedad municipal Casco Antiguo aprueba la compra del solar el 8 de junio de 2023, con el gobierno municipal en funciones, por un valor 269,38 €/m²; cuando en 2008 el Ayuntamiento había vendido su 10% del aprovechamiento urbanístico por 414,66 €/m² en la misma unidad. La compra se estableció en 437.279 euros más IVA, ya descontados 200.000 euros en que se estimaron los costes de descontaminación, según un informe municipal, aunque los informes de la entidad la valoraban en 300.000 euros más.

En junio de este año Casco Antiguo saca a licitación las obras de retirada de residuos para la descontaminación, ejecución de obras de urbanización y construcción de 40 viviendas energéticamente eficientes por un importe de 6.119.489,44 euros sin impuestos.

Sin embargo, la oferta pública quedó desierta y, por tanto, ya no se pueden cumplir los plazos de la subvención europea de 1,68 millones de euros concedida a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por lo que se acuerda su renuncia. Un mes después la sociedad municipal vuelve a sacar a licitación el proyecto para la retirada de residuos y la descontaminación del solar por 445.000 euros más IVA.

¿Por qué se rebajó el precio según el informe municipal y no según el que elaboró la entidad acreditada? La sociedad municipal rebajó el precio de compra en 200.000 euros porque así valoró un informe municipal la descontaminación, pero los de Hera Holding la estimaron en más de 500.000 euros.

A principios de agosto de 2025, la Asociación de Vecinos del Sector Estación, la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena y una residente afectada interponen una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Cartagena contra la alcaldesa, Noelia Arroyo, y otros altos cargos y excargos del Ayuntamiento por la presunta comisión de un delito continuado contra el medio ambiente, la salud, prevaricación por omisión y malversación de caudales públicos.

Tras solicitar MC y PSOE una comisión de investigación para aclarar sus dudas sobre la compra, este viernes PP, Vox y Sí Cartagena la esquivaron votando en contra. Si bien será igualmente debatida en el pleno en el próximo día 10.

¿Por qué no se trasladó el proyecto a otro suelo municipal cuando quedó claro que la parcela era inviable, evitando así perder las ayudas europeas? Esta es una de las preguntas que se quería llevar a la comisión de investigación pero, de momento, se queda en el aire porque no habrá comisión.

Castejón defiende la viabilidad del proyecto

La exalcaldesa Ana Belén Castejón era la presidenta de Casco Antiguo cuando se adquirieron los terrenos y una de las figuras más cuestionadas por ello.

Tras el último consejo de la sociedad municipal en el que los técnicos municipales explicaron los pasos seguidos para la compra, Castejón afirma que «ha quedado retratado el doble rasero de medir, la difamación sin causa y el ruido vacío, porque… no hay caso».

«Hemos asistido a uno de los mejores ejemplos del certero dicho: las latas vacías son las que más ruido hacen», señala la portavoz de Sí Cartagena, quien recuerda que el objetivo de este proyecto fue dar respuesta al problema del alquiler de vivienda para estudiantes universitarios, dar respuesta a las familias más vulnerable y conseguir pisos tutelados para asociaciones que lo han solicitado para lograr la plena inclusión.