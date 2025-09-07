Manolo Torres: "A PP y Vox solo les preocupa la imagen, no la gestión"

¿Cuáles son los principales desafíos que afronta el municipio en este nuevo curso político?

Lo primero es avanzar en la creación de la comarca, que tanto el PP como Vox rechazaron en la Asamblea Regional antes de empezar el verano, pero vamos a seguir insistiendo. Ya estamos cansados de las pulserita y las reuniones que después no sirven para nada a la que nos tienen acostumbrado en el Partido Popular, queremos gestión y presupuesto propio con competencias delegadas de la Comunidad, porque López Miras ha demostrado que ni está ni se le espera. Cartagena solo le interesa como un escaparate precioso para sus fotos, pero a la hora de intervenir y avanzar se olvida de nuestro municipio.

¿Qué retos enfrenta el PSOE?

Vamos a seguir reforzándonos en las agrupaciones a nivel de barrios y de pueblos, tenemos un contacto continúo con la gente. Hemos reforzado nuestra estructura para llegar a las elecciones de 2027 muy enfocados. Este curso seguiremos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, denunciando y proponiendo que es lo más importante para que Cartagena y su ciudadnía avance. Sobre todo, seguir denunciando y evitar que el pacto del Partido Popular y Vox, nos haga retroceder en derechos y en convivencia. Desde el PSOE vamos a seguir vigilando al gobierno más xenofobo y más racista que hemos tenido en la historia de la democracia en Cartagena y vamos a seguir peleando para que el Vox y el Partido Popular no implemente su decálogo ideológico en nuestro municipio.

¿Qué es lo que más os preocupa?

La deuda no deja de crecer. Nos han subido los impuestos a todos los cartageneros y se atreven a venderlo como una bajada. Falta de proyecto y planificación, Arroyo se dedica a las fiestas, el dinero destinado a esta cuestión ha crecido en el primer trimestre del año con respecto a 2024, pero sin embargo las inversiones previstas no se ejecutan. Para PP y Vox es mucho más importante celebrar Fallas en Cartagena que hacer obras para acabar con las inundaciones en el Mar Menor. Los proyectos se eternizan porque a PP y Vox sólo les preocupa la imagen, no la gestión. La devolución de las subvenciones europeas es un auténtico disparate que no se puede consentir.