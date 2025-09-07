Entrevista | Portavoz de MC
Jesús Giménez Gallo: "Somos la única alternativa de gobierno"
El líder del partido local oposita a la alcaldía centrado en la mejora de servicios para frenar los movimientos segregacionistas
¿Cuáles son los principales desafíos que afronta el municipio en este nuevo curso político?
El principal desafío que afrontamos como Ayuntamiento es mejorar todos los servicios, porque todos son malos. Tenemos claro que Cartagena está sucia, que hay problemas con la limpieza en todos los barrios y en las diputaciones. Además, eso fomenta el segregacionismo en varios puntos del municipio, nos queda siempre la duda de si al Gobierno del PP le resulta cómodo que eso suceda. También está el Plan General de Ordenación Urbana, que gracias a MC, su aprobación inicial salió por unanimidad, porque sabemos que es muy necesario, pero que en la aprobación definitiva vamos a ser muy exigentes. Seguimos con más subidas de impuestos, que van a gravar aún más el bolsillo de los cartageneros a partir del 1 de enero y todo ello sin que mejoren los servicios ni lleguen inversiones, porque las inversiones que se hacen siguen siendo con cargo todas a fondos europeos.
¿MC qué retos afronta cómo partido?
Seguir creciendo, seguir relacionándonos como estamos haciendo hasta ahora para acabar con el aislamiento de Cartagena, tanto a nivel nacional como a nivel regional, y también hacerlo dentro de nuestros propios barrios y diputaciones. Siempre lo decimos, hay un 70% de la población de Cartagena que vive más allá del escudo y a esa gente solo les hacemos caso nosotros. El PP va a las fiestas, se hace las fotos y si hay que asfaltar la calle de las fiestas el día que se celebra el pregón, va y asfalta, pero el resto los deja abandonados. A nivel nacional, ahora vamos a intentar reunirnos con el ministro Óscar Puente, como parte de los municipalistas, para hablar del aislamiento ferroviario de Cartagena.
¿Tenéis nuevos proyectos en marcha?
MC La Unión, que muy pronto haremos la puesta de largo, y está también la agrupación de La Manga. Seguimos siendo el grupo municipal de referencia, no hay más alternativa de gobierno que nosotros, o PP y Vox o MC, todo lo demás se diluye. Seguimos trabajando en esa alternativa, desde la oposición opositamos al gobierno, no nos oponemos.
