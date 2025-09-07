Ignacio Jáudenes: "Estamos centrados en la gestión diaria"

¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta el municipio este nuevo curso político?

En esta legislatura estamos sentando las bases de la Cartagena de las próximas décadas. Llevamos muchos meses trabajando en la elaboración del Plan General de la Ordenación Urbana, que en este curso vamos a aprobar provisionalmente, al igual que ya aprobamos el nuevo mapa de las juntas municipales, vamos a continuar poniéndolas en marcha para que todos los cartageneros tengan una a su servicio. Todo eso, acompasado de un documento fundamental para cualquier gobierno serio, que es la elaboración y aprobación de los presupuestos. Esas son los tres grandes hitos que tenemos como retos para este nuevo curso político.

A nivel de partido, ¿cuales son los retos que tiene por delante el PP?

El Partido Popular de Cartagena es el partido que más afiliados y que más votos tiene, porque somos el partido que más se parece a Cartagena. En estos últimos años cada vez más personas se están uniendo al proyecto que lidera Noelia Arroyo, tenemos un partido activo, precisamente para ser útiles a los cartageneros y también para, cuando por fin se convoquen elecciones, estar preparados para ayudar a que el presidente Feijóo gobierne España. Ese es el objetivo que tenemos y creo que lo estamos cumpliendo con creces.

¿Os habéis marcado ya los objetivos de cara a las elecciones de 2027?

Sabemos que las elecciones están ahí, pero todas nuestras fuerzas y objetivos están centrados en la gestión diaria, en poner en marcha proyectos de futuro para Cartagena y también darle más oportunidades y bienestar a los cartageneros, que son los que en 2027 tendrán que valorar lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo. Ese es nuestro objetivo y estamos centrados en la gestión diaria.

El PP ha gobernado con mayoría absoluta varias legislaturas, ¿se ven con fuerzas de volverlo a conseguir?

Somos el partido que más afiliados tiene porque somos el partido que más se parece a Cartagena. Por supuesto que nosotros aspiramos a seguir ganando, a seguir gobernando y somos un partido con vocación de servir a Cartagena. Ese es nuestro fin y creo que lo estamos cumpliendo.

Es el concejal más joven de la Corporación y a la vez el portavoz del PP participando en los debates sin titubear, ¿cómo lleva ese rol?

Es una suerte poder trabajar por Cartagena y sobre todo que tener la oportunidad, que me ha dado la alcaldesa, de estar en el gobierno y el poder ayudar a los cartageneros. El poder defender las ideas del partido y el llevar a cabo un programa de gobierno, sin duda, aparte de ser una gran responsabilidad, es una suerte.