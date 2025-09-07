Gonzalo López Pretel: "Nos vamos a consolidar como un partido de gobierno"

¿Cuáles son los principales desafíos que afronta el municipio en este nuevo curso político?

Entendemos que las necesidades importantes para el municipio de Cartagena las negociamos en el pacto de gobierno, seguir cumpliendo ese pacto es lo principal. Si bien como grupo municipal con idiosincrasia propia, creemos que una de las cosas más importantes es la eficacia de los servicios públicos y la eficiencia del gasto, se requiere un estudio profundo para el beneficio de la ciudadanía para dimensionar exactamente el gasto, los recursos que se ponen y el resultado que se obtienen en la prestación de esos servicios. Asimismo, en Cartagena tenemos que consolidar lo que ya tenemos, el pilar turístico y el industrial, para lo que es fundamental la ampliación del puerto. Además, es fundamental superar el aislamiento ferroviario, tenemos que tener unas buenas comunicaciones con Madrid y con el resto de España. Es necesaria falta la ampliación del puerto y el tren.

A nivel de partido, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta Vox?

Nos vamos a consolidar como un partido de gobierno, porque efectivamente influimos definitivamente en todo el gobierno. Influimos y negociamos, trabajamos los presupuestos y las ordenanzas. Pero sin olvidar, que nuestro mensaje, con nuestros pilares fundamentales, siga llegando a la gente mejor y menos distorsionado, como por ejemplo el problema grave que tenemos de la inmigración ilegal masiva, que se ha generado al seguir la agenda ideológica del consenso bipartidista. Vemos que esos mensajes llegan a la población porque estamos teniendo un crecimiento exponencial tanto en afiliados como en seguidores y en personas afines.

¿Qué hoja de ruta habéis marcado para este curso de cara a las próximas elecciones?

Estando muy orgullosos de haber alcanzado un gobierno y un pacto de estabilidad, al mismo tiempo explicarle a la ciudadanía, marcar nuestras pautas para que vean nuestra mano en el gobierno y en algunos asuntos como la seguridad, el control de la inmigración ilegal, la eficiencia en el gasto y la agenda ideológica del bipartidismo, que vean que somos una alternativa diferente. Con más apoyo de la ciudadanía seríamos muy beligerantes con el cierre del CETI y con no tener adoctrinamiento en las aulas.

Fue el número 3 las pasadas elecciones pero es el portavoz municipal, ¿se ve encabezando la lista en los próximos comicios?

Soy el coordinador, el máximo responsable del partido en Cartagena. Pero eso no depende de mí, desde luego estoy haciendo la mejor labor posible, llegado el momento, veremos qué decide el partido, esa elección se hace en otros órganos. Pero ganas de afrontar ese reto no me faltan.