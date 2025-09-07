Ana Belén Castejón: "El ‘pan y circo’ de Arroyo es ‘pan para hoy y hambre para mañana’"

¿Cuáles son los principales desafíos que afronta el municipio?

Cartagena debe afrontar desafíos tan importantes como ultimar el documento de Plan de General de Ordenación Urbana. Promocionar la construcción de vivienda en régimen de alquiler se hace fundamental y necesario, siendo uno de los grandes problemas que sufre nuestro municipio en la actualidad. Además, salir de la parálisis técnica a la que está sometido el Ayuntamiento; es preciso y recomendable que el equipo de gobierno demuestre con sus actuaciones que realmente tiene trazada una hoja de ruta que transmita certidumbre y anime a participar y ayudar a invertir y construir la Cartagena del mañana. La Cartagena de ‘pan y circo’ a los que nos tiene acostumbrados Arroyo es ‘pan para hoy y hambre para mañana’.

¿Qué retos afronta Sí Cartagena?

Afrontamos este curso político desde el lugar que ocupamos con 1 concejala y 1 trabajadora en el grupo municipal, con todas esas limitaciones, no hemos permitido que todas esas maniobras nos hayan impedido alzar la voz en el pleno de los más de 5.000 cartageneros que nos votaron. Controlamos y fiscalizamos al gobierno y proponemos iniciativas de nuestro programa electoral.