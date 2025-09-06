El Gobierno de Cartagena esquiva la comisión de investigación sobre Los Mateos

PP, Vox y Sí Cartagena han votado en contra este viernes de crear una comisión de investigación, impulsada por MC y PSOE, en la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Cartagena para aclarar las circunstancias que rodean la compra del solar contaminado de Los Mateos para construir viviendas municipales. Cabe recordar que la adquisición de esta parcela está judicializada porque la Asociación de Vecinos del Sector Estación, la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena y una residente afectada han interpuesto una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Cartagena contra la alcaldesa, Noelia Arroyo, y otros altos cargos y excargos del Ayuntamiento implicados en la transacción.

El portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, quien al ser ya consejero de Casco Antiguo la pasada legislatura se opuso con su voto a la compra, denuncia que las explicaciones dadas en el consejo de Casco Antiguo este viernes sobre la compra del solar de Los Mateos no hacen sino agrandar las sospechas sobre la operación. «Con lo que nos han contado hoy aumentan las dudas», sostiene, señalando que «en junio de 2023 ya existía un informe de la consultora Hera que cifraba la descontaminación en más del doble de lo que se nos presentó cuando aprobaron la compra». «Ese informe se ocultó y se nos llevó a votar a ciegas», recuerda Giménez Gallo.

El portavoz municipal ha reclamado los doce informes relacionados con la compra.

Giménez Gallo señala como responsable directa a la alcaldesa, Noelia Arroyo, que «avaló políticamente la operación y de la que no se ha aclarado si tenía o no toda la información acerca del asunto; y a Esperanza Nieto, entonces concejal de Hacienda y hoy gerente del Consorcio de La Manga, que dio cobertura financiera a la compra».

El PSOE recuerda que esta operación urbanística fue tramitada con prisas apenas once días después de las elecciones municipales de 2023 y con el ejecutivo local en funciones, «es necesario que Arroyo y Castejón, que era la responsable de Urbanismo en aquel momento, aclaren qué hay detrás de esta adquisición por parte del Ayuntamiento»

Por su parte, el portavoz socialista, Manolo Torres, recuerda que «el Ayuntamiento pagó más de 437.000 euros por una parcela que estaba contaminada. Se descontaron 200.000 euros en concepto de descontaminación, cuando ya existían informes técnicos que cifraban el coste de esa descontaminación en más de 535.000 euros».

«Hoy hemos conocido la existencia de más de 10 informes que fueron encargados por el Ayuntamiento tras la compra del terreno, cuando lo lógico hubiera sido que esos informes se hubieran encargado antes de la adquisición», subraya Torres.

Desde el PSOE insisten en seguir luchando para que se depuren responsabilidades. «Lo ocurrido en la Comisión de Hacienda demuestra la falta de voluntad del gobierno de esclarecer los motivos de la compra de este terreno. Seguiremos insistiendo porque es necesario conocer toda la realidad detrás esta operación», concluye Torres.

Durante el consejo de administración el gerente de la sociedad municipal y funcionarios de Urbanismo y Medio Ambiente han expuesto un informe técnico en el que explican que el procedimiento de adquisición y los proyectos de descontaminación de Los Mateos se hizo de acuerdo a la ley, sin sobrecostes significativos en la descontaminación y que el precio de compra por el que se adquirió hace dos años responde a tasaciones oficiales y es inferior al último precio de compraventa que se realizó en la misma unidad de actuación.

Los terrenos fueron ofrecidos al Ayuntamiento en 2022 cuando el consistorio buscaba dónde construir vivienda social con una subvención europea. Los técnicos valoraron su idoneidad porque el suelo tenía ya licencia de construcción concedida para 40 viviendas. La sociedad aprobó la compra en junio de 2023 por un valor 269,38 €/m²; cuando en 2008 el Ayuntamiento había vendido su 10% del aprovechamiento urbanístico por 414,66 €/m² en la misma unidad.