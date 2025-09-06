Desalojan un edificio en Cartagena por el derrumbe parcial de una escalera

Un edificio situado en el número 15 de la calle Honda, en Cartagena, ha tenido que ser desalojado este sábado tras el derrumbe parcial de la escalera interior.

Se trata de una finca antigua que había sido rehabilitada recientemente y que presenta riesgo de caída.

El jefe de Bomberos ha ordenado el desalojo inmediato de los residentes y el precinto del inmueble ante el peligro de nuevos desprendimientos.

En este momento, los efectivos trabajan en el apuntalamiento de la estructura mientras las familias son evacuadas. La calle ha sido acotada y se ha cerrado el acceso al tránsito peatonal.

En la zona se encuentran también los Servicios Sociales municipales para atender a los afectados.

No se han registrado heridos.