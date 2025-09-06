La Aljorra estrena colegio tras más de 10 años esperando

Más de una década después de la constitución de la plataforma por un colegio único, La Aljorra estrena este curso un nuevo Colegio de Educación Infantil y Primaria con capacidad para más de 800 alumnos, que agrupa en unas instalaciones modernas y accesibles a los escolares de los dos antiguos colegios de la diputación.

El centro ha supuesto una inversión regional de más de 5,2 millones de euros y ha sido inaugurado este viernes 5 de septiembre por el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, y la alcaldesa, Noelia Arroyo.

Luisa Carrión de la plataforma por un colegio único en La Aljorra aseguró que «esto es un sueño hecho realidad y estamos muy contentos de que esto se haya conseguido, tanto por los niños que tienen sus espacios como por las familias porque van a poder tener conciliación con el comedor y con el aula matinal». Carrión acudió acompañada de muchas de sus compañeras de la plataforma cuyos hijos ya han acabado la edad escolar pero estaban en el colegio cuando comenzaron sus reivindicaciones.

La regidora municipal destacó que «este colegio era una deuda pendiente con las familias de La Aljorra, y hoy podemos decir que está saldada. La educación es la mejor herramienta de igualdad y todos los niños de nuestro municipio, vivan donde vivan, tienen derecho a aprender en las mejores condiciones».

La primera edil subrayó la importancia de la colaboración entre administraciones para hacer realidad este proyecto, por lo que «agradecemos al presidente López Miras el cumplimiento de esta reivindicación histórica», al tiempo que apuntó que desde el Ayuntamiento «hemos trabajado para que el colegio abra sus puertas con seguridad y accesibilidad, reordenando el tráfico, mejorando los accesos, actuando en la vía verde y negociando nuevos espacios de aparcamiento de apoyo a la actividad escolar».

López Miras hizo hincapié en el valor de esta infraestructura, así como el esfuerzo económico realizado «para dotar a La Aljorra de unas instalaciones modernas, amplias y sostenibles, que dan respuesta a una reivindicación justa».

Asimismo, apuntó que ya se ha iniciado la construcción de la nueva Escuela Infantil del Parque de la Rosa, «ampliando las oportunidades de conciliación y garantizando igualdad de oportunidades para todas las familias».

El nuevo colegio cuenta con más de 12.000 metros cuadrados y capacidad para 243 alumnos de Infantil y 576 de Primaria. Las instalaciones acogerán al alumnado del anterior Colegio Aljorra y del Colegio Miguel de Cervantes.

El centro cuenta con dos edificios, comedor, gimnasio, patio de juegos, pistas deportivas, huerto y aparcamiento, además de las aulas. Asimismo, ha sido diseñado con criterios de sostenibilidad medioambiental, al incorporar iluminación led, climatización sectorizada y placas solares fotovoltaicas para el aprovechamiento de energía renovable.

El edificio de Educación Infantil tiene una sola planta, con acceso desde la Vía Verde existente y dos salidas directas al patio de juegos. Las aulas disponen también de salida propia e independiente directa al patio.

El pabellón de Educación Primaria, tiene tres plantas de altura, con dos núcleos de escaleras y ascensor situados en la fachada suroeste, y se abre al patio de juegos. Este edificio recoge los espacios de uso general del centro, como la zona administrativa y de profesorado, el comedor y el gimnasio.