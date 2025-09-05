MC pide a Arroyo que dé la cara en Casco Antiguo

El portavoz municipal de MC , Jesús Giménez Gallo, invitó este jueves a la alcaldesa Noelia Arroyo a asistir al Consejo de Administración de Casco Antiguo que ella misma ha convocado para este viernes, tras la solicitud de MC de crear una Comisión de Investigación sobre la operación de construcción de 40 viviendas en Los Mateos.

«Arroyo está echando balones fuera, como si no tuviera nada que ver con esta operación» criticó Giménez Gallo, quien recordó que «fue su gobierno quien compró, siendo ella ya alcaldesa, una parcela contaminada por un precio superior al que debería haberse pagado». «Y ahora, además, el coste de descontaminarlo recaerá sobre todos los cartageneros», incidió.

Para el líder de la formación local, que «la alcaldesa eluda el Consejo o intente lavarse las manos es una maniobra indigna de quien ostenta la máxima responsabilidad municipal». «El que se esconde, algo teme», indicó Giménez Gallo.

«Si Arroyo no da la cara hoy ni apoya la creación de una comisión independiente, quedará claro que quiere sacudirse las pulgas, mantenerse al margen o echarle el muerto a otros», explicó el portavoz de MC, recalcando que «si quiere ser alcaldesa, debe asumir responsabilidades y dar explicaciones».

Desde MC Cartagena afirman que todo apunta a que «Arroyo ha engañado a Vox, al convocar el Consejo con la intención de evitar que apoyen la Comisión de Investigación».

«Si mañana Vox no apoya una comisión que es de sentido común, quedará como una auténtica comparsa del PP, cómplice de una operación urbanística turbia, de la compra de terrenos contaminados y de una posible malversación de caudales públicos que no descartamos llevar al Tribunal de Cuentas si se confirma que ha habido un perjuicio económico para el Ayuntamiento», concluyó Giménez Gallo.

Este lunes La Opinión reveló que la sociedad municipal Casco Antiguo tenía en su poder varios informes de la entidad acreditada Hera Holding que valoraban la descontaminación de los terrenos de Los Mateos en más de 500.000 euros, aunque solo se rebajaron 200.000 euros al precio de compra.