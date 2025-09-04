Pretel aboga por “unas fronteras fuertes que acaben con la trata de seres humanos”

El portavoz del Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Cartagena, Gonzalo López Pretel, ha comparecido este jueves para analizar "la actual situación de aumento de la delincuencia y de la "inmigración ilegal, masiva y descontrolada" que padece Cartagena.

En su exposición, Pretel ha enumerado algunos de los casos de delincuencia que se han producido en el municipio durante el verano. “Hace apenas cuatro días cuatro mujeres, casi de forma consecutiva, fueron asaltadas en La Gran Vía de La Manga del Mar Menor; La Aljorra y El Albujón han sufrido más de 40 robos por una banda de seis presuntos delincuentes; y el pasado 7 de agostosufrimos el intento de violación de una mujer por parte de un inmigrante ilegal residente en el CETI ocurrido en el 'puente rosa'”.

Asimismo, el portavoz de VOX en el Consistorio también ha recordado el 'taxi patera' que llegó a la playa de Levante de Cabo de Palos con 20 inmigrantes ilegales y la banda que desembarcaba inmigrantes procedentes de Argelia. “Ambos estaban dotados de motores fueraborda de alta potencia y en tierra les esperaban dos turismos con placas de matrícula falsas, telefonía satelital y efectivo. Debemos de acabar con las mafias que trafican con seres humanos”, ha explicado.

Balance trimestral de Criminalidad en Cartagena / Ministerio del Interior

Por ello, el portavoz de la formación verde ha alertado de “la necesidad de un cambio radical en las políticas de inmigración, que vayan desde la defensa de las fronteras hasta los procesos de repatriación”. "La inmensa mayoría de los españoles quiere deportar a los inmigrantes delincuentes y a los que han entrado ilegalmente, algo que VOX es el único partido que está dispuesto a llevar a cabo”, señala. "El gobierno de Pedro Sánchez ha impuesto en Cartagena mediante sucesivas mentiras un CETI que atenta contra nuestra seguridad y bienestar. Asimismo, llevamos dos años sin cuartel de la Guardia Civil, con lo que los agentes no disponen de las infraestructuras adecuadas para realizar su labor", añade.

“Es innegable desmentir ya lo que VOX lleva diciendo desde hace varios años, y es que la inmigración ilegal, masiva y descontrolada sólo trae inseguridad. Los datos así lo demuestran. Los inmigrantes que quieran venir a España, deben integrarse en nuestra sociedad y aceptar nuestro modo de vida. Por el contrario, los que cometan delitos deben ser repatriados a sus países de origen. Si esto no ocurre, las políticas del bipartidismo seguirán importando inseguridad a nuestras calles”, ha zanjado Pretel.