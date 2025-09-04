Preparan la construcción de hasta 20 viviendas "asequibles"

El Ayuntamiento de Cartagena llevará a cabo la construcción de una nueva promoción residencial en el barrio de La Concepción. La alcaldesa, Noelia Arroyo, visitó la parcela de 1.500 metros cuadrados, ubicada detrás de la iglesia del barrio, acompañada por el concejal de Urbanismo, Diego Ortega, el concejal de Vivienda, Pablo Braquehais, y técnicos municipales.

Durante su visita, Arroyo destacó la importancia de este proyecto que busca ofrecer soluciones habitacionales asequibles a jóvenes y familias con rentas medias en una de las zonas más revalorizadas del municipio, «es la primera de una serie de acciones recogidas en nuestra Estrategia Municipal de Vivienda, que supone la movilización de suelo público y privado, la creación de nuevos modelos de gestión, la reforma de la normativa y los incentivos fiscales», ha afirmado la alcaldesa.

​Se estima que en esta parcela se podrán construir entre 15 y 20 viviendas de uno o dos dormitorios, las tipologías más demandadas. «El proyecto de urbanización ya está listo, tenemos el presupuesto y la construcción va a ser inminente», aseguró Arroyo.

Además de esta promoción, la alcaldesa explicó que el Ayuntamiento prevé construir un total de 300 viviendas en diferentes solares de titularidad municipal.

La Estrategia Municipal de Vivienda también contempla la colaboración con otras administraciones y entidades, como la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), con la que se creó una cátedra de vivienda para elaborar fichas urbanísticas de suelo público municipal.

En este sentido, la primera autoridad municipal recordó que el Ayuntamiento concedió licencias para la residencia de la calle Caballero y para otra en la plaza de la Merced con más de 130 habitaciones para estudiantes.

Por otro lado, «trabajamos también para impulsar la construcción en terrenos del Estado preparados. Por ejemplo, hemos enviado a SEPES las fichas de los solares edificables que retiene la Sareb y que servirían para unas 140 viviendas en Molinos Marfagones», añadió la regidora, que anunció que este mes comenzarán los procedimientos de subastas de los solares del Casco Antiguo que no han solicitado licencia de obras. Desde la puesta en marcha del procedimiento de edificación forzosa, se solicitó licencia para un total de 221 viviendas nuevas y 97 habitaciones en el casco histórico de la ciudad.