El PSOE de Cartagena reclama que se investigue la compra de la parcela de Los Mateos

El PSOE exige a la alcaldesa Noelia Arroyo y a exalcaldesa Ana Belén Castejón que expliquen los motivos por los que valoraron la descontaminación de los terrenos de la parcela de Los Mateos en 200.000 euros cuando disponían de los informes de la empresa que contrataron, que la cuantificaban en 540.686,09 euros, según dio a conocer este lunes La Opinión.

Para el portavoz socialista, Manolo Torres, es urgente que se ponga en marcha una comisión de investigación que aclare todas las dudas que envuelven esta compra y lo van a proponer de nuevo en el próximo Pleno. «Esperamos que el PP no se oponga, como hizo en el anterior, evitando incluso que se debatiera», señala el portavoz socialista.

«Arroyo tiene que explicar por qué adquirieron esta parcela para hacer viviendas públicas cuando el Ayuntamiento tiene terrenos más que suficientes para construir tanto en el centro como en los barrios y diputaciones; por qué eligieron Los Mateos cuando sabían que la parcela estaba contaminada; por qué hicieron caso omiso del informe técnico externo sobre el estado de la parcela; por qué eximieron explícitamente al propietario de toda responsabilidad sobre la descontaminación o por qué formalizaron la adquisición apenas 10 días antes de que se formara nuevo gobierno», apunta Torres.

Por su parte, la portavoz de Podemos, Leli García, enfatiza en que «no creemos en los errores ni en las casualidades. Aquí lo que ha habido es un pelotazo urbanístico, un regalo de cientos de miles de euros a los especuladores de siempre por unos terrenos tóxicos». Para García, «lo peor es que para justificarlo se han aprovechado de la necesidad de vivienda social. Hay que ser miserable».

Desde Podemos exigen «que se investigue de arriba abajo el patrimonio de Castejón y Arroyo y sus vínculos con la familia Roca». Según la portavoz morada, en Cartagena «no solo están contaminados los suelos, también lo está el Ayuntamiento y operaciones como ésta son la mejor prueba».