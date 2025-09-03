Denuncian un posible vertedero ilegal en el Cabezo Beaza de Cartagena

Miles de botellas de cristal acumuladas y contenedores de basura rotos tirados en mitad de un solar como si nada. Un vertedero improvisado en pleno polígono Cabezo Beaza. Por esta cuestión preguntará el portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, el próximo miércoles 10 de septiembre, cuando vuelve la tensión, los debates y las cuestiones incómodas al salón de Plenos del Palacio Consistorial tras el parón estival .

El líder de la formación local ha presentado este martes un ruego alertando de un depósito de residuos en un solar del polígono Cabezo Beaza, en concreto ubicado en la avenida Luxemburgo, para que por parte de los servicios municipales se lleven a cabo las labores de inspección, regularización y sanción, en el caso de considerarlo los técnicos oportuno, a quienes resulten responsables del acopio de vidrio, contenedores y otros enseres pertenecientes al servicio de limpieza.

Especialmente relevante es el hecho de que los residuos acumulados en el descampado son materiales empleados en las tareas diarias de limpieza del municipio, como los contenedores y basura variada, sobre todo cristal y plástico.

Giménez Gallo hace hincapié en que «pagamos 110.000 euros por la limpieza y recogida de residuos en el Ayuntamiento de Cartagena a la empresa Lhicarsa», sin embargo, «hemos podido comprobar la existencia en el polígono Cabezo Beaza de un posible vertedero ilegal».

El portavoz municipal señala la importancia de depositar los residuos con autorización y en centros especializados, por lo que «vamos a preguntar a Noelia Arroyo si conoce la existencia de este vertedero y si cuenta con autorización, porque si no es así, ¿por qué no está sancionando la alcaldesa a Lhicarsa?».

Esta redacción intentó recabar la versión del Ayuntamiento sobre esta denuncia, sin éxito.

8 millones de euros

Se da la circunstancia de que FCC, la empresa que integra Lhicarsa junto con el Ayuntamiento, ha recibido un varapalo judicial al verse excluida del millonario contrato de limpieza de edificios municipales.

Fuentes municipales explicaron que el Consistorio adjudicó el contrato de ocho millones de euros a Clece, FCC recurrió y el tribunal central de recursos contractuales dio la razón a FCC. Si bien, luego recurrió Clece y el mismo tribunal le da la razón a Clece y excluye a FCC. Actualmente, FCC ha llevado el caso al tribunal contencioso administrativo.

El fallo del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales señalaba que FCC incumplía de forma «clara y expresa» el pliego técnico, ofertando 20 horas de servicio donde se exigían 39.