Tramitarán de urgencia la Ley VTC en Cartagena

La Asamblea Regional de Cartagena retoma su actividad parlamentaria, tras su parón estival, abriendo un período extraordinario de sesiones, en el que se tramitarán de urgencia dos proyectos de Ley que quedaron pendientes.

Ambas iniciativas estaban incluidas en el orden del día del período extraordinario, celebrado el pasado mes de junio, dentro del segundo año de la legislatura. Hasta que no se debatan en Pleno, no empezará el período ordinario del tercer año legislativo.

En concreto, se trata de la tramitación como proyectos de Ley del Decreto de Simplificación Administrativa de la Región de Murcia y del Decreto-Ley por el que se modifica la reguladora del transporte público de personas en vehículos de turismo por medio de taxi, conocida como Ley VTC.

La tramitación de ambas iniciativas se realizará por el procedimiento de urgencia a término fijo, según ha acordado este martes la Junta de Portavoces en la primera reunión del nuevo curso parlamentario.

Plazos

En concreto, el jueves 4 de septiembre se reunirá la Mesa de la Comisión para la admisión de las audiencias legislativas. Las del proyecto de Ley de Simplificación Administrativa se celebrarán el 9 y 10 de septiembre, mientras que las del proyecto de Ley de los VTC serán el 11 y 12 de septiembre.

El 15 de septiembre se abrirá el plazo de enmiendas de Iniciativa Ciudadana que finalizará el 19 de septiembre, así como de enmiendas de los grupos parlamentarios que terminará el 24 de septiembre. Todas ellas pasarán por la Mesa de la Comisión para su posible admisión el 29 de septiembre.

Al día siguiente se reunirá la Ponencia de la Comisión para analizar y debatir las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley sobre Simplificación Administrativa. El 1 de octubre se volverá a reunir para analizar y debatir las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley relativo a los VTC.

El 2 de octubre se reunirá la Comisión para elaborar ambos dictámenes, que serán sometidos a votación en la sesión Plenaria el próximo 8 de octubre, han indicado fuentes de la Cámara.

Con ello, se cerrará el orden del día de la sesión extraordinaria, dando comienzo al primer período ordinario de sesiones del tercer año legislativo de la XI Legislatura de la Asamblea Regional.