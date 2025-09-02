Inyectan 373.00€ a asociaciones y juntas vecinales de Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena ha lanzado la convocatoria anual de subvenciones destinadas al fomento de la participación ciudadana y el asociacionismo en el ámbito de las juntas municipales. La dotación asciende a 373.040 euros, que se repartirán entre los trece territorios del municipio para financiar actividades, mantener los locales sociales y ejecutar pequeñas inversiones.

La concejala de Participación Ciudadana, Francisca Martínez, ha explicado que «se trata de una inyección económica directa para nuestras juntas municipales, que se repartirá entre todos los territorios del municipio, y lo que buscamos es que las asociaciones puedan continuar haciendo su labor, financiando actividades, manteniendo sus locales y realizando pequeñas inversiones en beneficio de los vecinos y de los colectivos más vulnerables».

La concesión se realizará mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo previsto en las bases de ejecución del presupuesto municipal. Las asociaciones interesadas deberán presentar sus proyectos en un plazo de diez días hábiles desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Podrán optar aquellas entidades que acrediten estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y el propio Ayuntamiento. Los gastos subvencionables incluyen desde la ejecución de programas y actividades de interés social hasta los gastos de funcionamiento y mantenimiento de las sedes asociativas, además de pequeñas reparaciones e inversiones recogidas en las solicitudes. No podrán optar a estas ayudas las asociaciones que tengan pendientes justificaciones de subvenciones anteriores o que se encuentren incursas en causas de prohibición establecidas en la legislación vigente.