Convocatoria
Inyectan 373.00€ a asociaciones y juntas vecinales de Cartagena
Las subvenciones servirán para financiar sus actividades en favor de los vecinos
L. O.
El Ayuntamiento de Cartagena ha lanzado la convocatoria anual de subvenciones destinadas al fomento de la participación ciudadana y el asociacionismo en el ámbito de las juntas municipales. La dotación asciende a 373.040 euros, que se repartirán entre los trece territorios del municipio para financiar actividades, mantener los locales sociales y ejecutar pequeñas inversiones.
La concejala de Participación Ciudadana, Francisca Martínez, ha explicado que «se trata de una inyección económica directa para nuestras juntas municipales, que se repartirá entre todos los territorios del municipio, y lo que buscamos es que las asociaciones puedan continuar haciendo su labor, financiando actividades, manteniendo sus locales y realizando pequeñas inversiones en beneficio de los vecinos y de los colectivos más vulnerables».
La concesión se realizará mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo previsto en las bases de ejecución del presupuesto municipal. Las asociaciones interesadas deberán presentar sus proyectos en un plazo de diez días hábiles desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Podrán optar aquellas entidades que acrediten estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y el propio Ayuntamiento. Los gastos subvencionables incluyen desde la ejecución de programas y actividades de interés social hasta los gastos de funcionamiento y mantenimiento de las sedes asociativas, además de pequeñas reparaciones e inversiones recogidas en las solicitudes. No podrán optar a estas ayudas las asociaciones que tengan pendientes justificaciones de subvenciones anteriores o que se encuentren incursas en causas de prohibición establecidas en la legislación vigente.
- Llega a cien el número de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de La Manga
- La Comunidad investiga la rampa náutica alegal de la playa de Puerto Bello en Cartagena
- Casco Antiguo ignoró los informes que advertían del precio real de la descontaminación en Los Mateos
- Cien barcos toman el Puerto de Cartagena con banderas negras por el ‘tasazo’
- El ascensor panorámico de Cartagena se pone a punto tras 20 años
- The Ocean Race inunda Cartagena de actividades
- Unidos por San Ginés de la Jara
- Más de la mitad de los centros educativos de Cartagena están libres de amianto