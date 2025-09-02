Derriban tras siete décadas el centro de transformación Morería en Cartagena

La demolición del centro de transformación Morería, estructura que ha servido al casco histórico de Cartagena durante más de siete décadas, "supondrá un avance significativo en la modernización de la red eléctrica, y el punto de partida para una serie de mejoras en el alumbrado público y las telecomunicaciones de la zona", destacó el concejal de Infraestructuras, Diego Ortega.

Con la eliminación del transformador queda un espacio diáfano que será aprovechado para la reforma integral del alumbrado público.

Se desmontarán los antiguos puntos de luz de las fachadas para instalar un total de 9 soportes de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con luminarias que mantendrán la estética del casco antiguo. Además, se modernizará y reubicará el cuadro de mando y se instalarán tubos de telecomunicaciones para soterrar las líneas aéreas de telefonía existentes.

Según Alejandro Mulas, responsable de i-DE, distribuidora del grupo Iberdrola, del sector Cartagena, "durante los últimos meses hemos realizado trabajos de reconfiguración de la red sin afectar el suministro de los clientes, garantizando el servicio desde otros centros de transformación cercanos". El antiguo centro contaba con tres transformadores y daba servicio a más de 2.000 clientes. i-DE confía en que los propietarios del edificio retomen las obras de recuperación de esta "emblemática y singular joya modernista", lo que implicará la construcción y cesión de un nuevo centro de transformación.

Por su parte, el concejal de Infraestructuras, Diego Ortega, ha destacado la importancia de esta actuación, que contribuye directamente a la mejora de la red eléctrica en el centro de Cartagena, "estamos comprometidos con la modernización de nuestras infraestructuras y la eliminación de este transformador no solo mejora la seguridad, sino que también nos permite avanzar en un plan integral para embellecer y actualizar el alumbrado público y las telecomunicaciones de esta zona", afirmó Ortega.