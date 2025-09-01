Casco Antiguo ignoró los informes que advertían del precio real de la descontaminación en Los Mateos

Más de 300.000 euros. Esa es la diferencia entre los 540.686 euros en los que valoró la entidad acreditada Hera Holding la descontaminación de la parcela municipal en Los Mateos y los 200.000 que la sociedad municipal Casco Antiguo rebajó al propietario, amparándose en un informe municipal que indicaba que ese era su coste. Ahora el Ayuntamiento se ha visto obligado a licitar de nuevo la descontaminación por 445.000 euros más IVA , al no presentarse nadie a la primera oferta pública que era de 375.257 euros más impuestos. Lo que ha supuesto el tener que renunciar a una subvención de 1,68 millones de euros concedida a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia al quedar descartado el cumplimiento de los plazos por haber quedado desierta la licitación convocada en junio.

El Ayuntamiento compró la parcela para construir viviendas a sabiendas que la descontaminación de los terrenos costaba 540.686 euros y solo descontó a los propietarios 200.000 por el coste de la descontaminación de los mismos. Además, eximió a los propietarios de cualquier responsabilidad posterior.

Según los documentos extraídos de la denuncia interpuesta por la Asociación de Vecinos del Sector Estación, la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena y una residente afectada, a los que ha tenido acceso La Opinión, con fecha 15 de marzo de 2023 fue entregado al Ayuntamiento el informe técnico encargado por la propia administración al Grupo de Investigación sobre Suelos y Aguas de la Universidad Politécnica de Cartagena, titulado ‘Caracterización de suelos y residuos de una parcela municipal en Los Mateos’. Los denunciantes aprecian malversación de caudales y prevaricación.

Adicionalmente, la existencia y peligrosidad de estos residuos fue ratificada y cuantificada en mayo de 2023 por el informe ‘Proyecto de descontaminación de suelos Cartagena – Análisis de Riesgos, Revisión 0’, elaborado por la entidad acreditada Hera Holding por encargo de la propia administración antes de formalizar la compra.

Con la información anterior sobre la mesa, con fecha 1 de junio de 2023, Hera Holding emite un nuevo informe titulado ‘Evaluación de la viabilidad técnico‐económica para la gestión de los materiales afectados’. Dicho informe descarta otras tecnologías y afirma que «la única opción viable para la gestión de este material sería la inertización para reducir los contenidos de cadmio soluble y su deposito en vertedero de residuos peligrosos», cuantificando el coste total de dicha operación en 540.686,09 euros. Por tanto, antes de ratificar la compra, los responsables conocían no solo el problema y el riesgo, sino también la única solución posible y su elevado coste, como aseguran los denunciantes.

Tras recibir estos informes, el Consejo de Administración de la sociedad municipal, en sesión de 8 de junio de 2023, presidido por Ana Belén Castejón, acordó ratificar la operación amparándose en un informe de los Servicios Técnicos Municipales que valoraba dicho saneamiento en una cantidad muy inferior a la de Hera Holding.

Basándose en esta valoración interna, el Consejo acordó modificar el precio inicial de la compraventa de 637.279 euros a 437.279 euros. Esta decisión se tomó 10 días después de las elecciones municipales y una semana antes de constituirse la nueva Corporación.

La escritura de compraventa, otorgada el 14 de junio de 2023, recoge que el vendedor manifiesta que «no ha realizado sobre las fincas descritas actividades potencialmente contaminantes, ni tiene conocimiento de que las mismas hayan sido sometidas a procedimientos de contaminación de suelo por sus anteriores propietarios u ocupantes», a pesar de que había varios informes externos asegurando que estaba contaminada.

Los consejeros de Casco Antiguo en ese momento eran Juan Pedro Torralba, Esperanza Nieto, Manuel Padín y Diego Ortega, mientras que Noelia Arroyo ejercía como alcaldesa en funciones.