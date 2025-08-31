MC pide el apoyo del Pleno a la ILP que pretende cambiar la Ley de Aguas

El grupo municipal MC llevará al próximo Pleno Municipal una iniciativa para que el Ayuntamiento de Cartagena manifieste su apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretende la reforma del artículo 14 de la Ley de Aguas (RDL 1/2001, de 20 de julio).

Esta ILP, que fue registrada el 25 de marzo de este año y necesita reunir 500.000 firmas antes de febrero de 2026, propone reformar el artículo 14 para incluir «la protección de la vida humana, la inversión suficiente para mitigar riesgos naturales y la exigencia de cualificación técnica en los cargos vinculados a la gestión del agua».

Además, MC pide al Ayuntamiento que dicho apoyo se materialice en la habilitación de puntos para la recogida de firmas de esta iniciativa, así como la publicitación en medios y redes sociales municipales de lo que dice la misma, informando a la ciudadanía sobre la repercusión de esta propuesta, los puntos de recogida de firmas y horarios, así como la posibilidad de firmar digitalmente.

Y, por último, MC pedirá en el Pleno que se dé traslado de este acuerdo a los promotores de la ILP, a la Federación Española de Municipios y Provincias y al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España.

Devueltas dos subvenciones El Ayuntamiento de Cartagena devolvió este año una subvención de más de un millón de euros ante la imposibilidad de obtener unos terrenos privados para ejecutar un proyecto ambiental para mejorar la recogida de aguas pluviales en Mar de Cristal, Islas Menores y Los Nietos, mientras que otra subvención de 400.000 euros para para el desarrollo de planes piloto de fomento de adaptación del riesgo de inundación de la edificaciones, equipamientos e instalaciones o explotaciones existentes también ha sido devuelta. El objetivo de ambas era mitigar los efectos de las inundaciones en el municipio pero por diversas cuestiones no se han podido ejecutar y los fondos retornados.

Cabe recordar que la dana de octubre de 2024 provocó numerosas víctimas mortales y daños materiales, especialmente en la Comunidad Valenciana, aunque también en otros territorios como Andalucía y Castilla-La Mancha. En el caso de la Región, afectó de forma notable a municipios como Cehegín, Caravaca de la Cruz o Cieza.

Este tipo de fenómenos climáticos extremos se está intensificando debido al cambio climático, según advierte el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.

«Cartagena y su comarca no han sido ajenas a esta realidad. Las lluvias intensas registradas en octubre y diciembre de 2024 afectaron zonas como El Algar, Los Nietos y El Carmolí. Todo ello confirma la exposición continua de Cartagena a estas emergencias, con la dana de septiembre de 2019 como el desastre ‘de referencia’», exponen desde MC.

A nivel regional, la Comunidad Autónoma ha sufrido 17 episodios extremos desde el año 2000. Sin embargo, no se ha desarrollado el Plan de Ordenación Territorial para la Prevención de Inundaciones , a pesar de que el Campo de Cartagena figura entre las zonas de mayor riesgo, denuncia MC.

En su argumentario detallan que «la actual Ley de Aguas carece de un enfoque en la protección de la vida humana frente a inundaciones y sequías. Tampoco contempla la profesionalización necesaria en los puestos técnicos de la administración hidráulica».