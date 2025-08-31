Mantener un comercio para ‘hacer barrio’ tiene premio en Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado en Junta de Gobierno Local las bases y la convocatoria pública de la I Edición de los Premios al Comercio Local de Cartagena 2025, una iniciativa impulsada por el Área de Comercio, Hostelería y Consumo para reconocer el papel esencial del comercio de proximidad en la economía local, la cohesión vecinal y la identidad de los barrios, indican fuentes municipales en una nota.

La edil de Comercio, Belén Romero, daba los fundamentos de esta actuación, cuyo objeto es valorar «la diversidad y la riqueza de nuestro tejido comercial», y para ello la convocatoria contempla cinco modalidades diferenciadas, añade el Consistorio.

Así, está el premio Raíces de Comercio, para negocios con más de 10 años que hayan sabido mantener su esencia y su vínculo con el entorno vecinal; premio Compromiso de Comercio, destinado a aquellos establecimientos que destacan por generar empleo estable y de calidad; el de Leyenda del Mercado Santa Florentina, para puestos con continuidad, adaptación y compromiso dentro del mercado municipal; Ideas de Comercio, dirigido a negocios creados a partir del 1 de enero de 2024, que hayan demostrado creatividad, innovación y diferenciación; y el galardón Vecinos de Comercio, que reconoce a los pequeños comercios de barrio por su cercanía, implicación social y contribución a la vida cotidiana de su entorno, desgrana el Ayuntamiento.

Cada galardón está dotado con 1.500 euros, con un presupuesto total de 7.500 euros, ya consignado en la partida 2025-12001-4314-48100 de la Concejalía de Comercio. Las candidaturas no serán presentadas por los propios comercios, sino que podrán ser propuestas por el propio Ayuntamiento, asociaciones de comerciantes y entidades del sector, o grupos de ciudadanos mayores de edad (mínimo tres personas).

La entrega, en octubre

Los interesados deberán completar un formulario, adjuntar una memoria justificativa de los méritos y contar con la autorización del comercio propuesto. También se podrá incorporar documentación gráfica o acreditativa. El plazo para presentar propuestas será de 20 días naturales desde la publicación de la convocatoria.

Un jurado, presidido por la concejala, será el encargado de evaluar las candidaturas. La entrega de premios se celebrará en una gala pública en octubre en el Centro Cultural ‘El Luzzy’.