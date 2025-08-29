El Partido Cantonal critica que no se renueven las farolas en Cartagena.

El Partido Cantonal denuncia el retraso del nuevo contrato de alumbrado público para renovar las farolas de Cartagena. «La Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó hace dos años la tramitación anticipada del gasto para la contratación de los servicios energéticos y el mantenimiento integral del alumbrado público. En concreto, la iniciativa contemplaba dos lotes por un importe anual de 7.344.315,81 euros. El contrato tendría una vigencia de doce años, periodo suficiente para que la empresa adjudicataria renueve por completo la red municipal de farolas y su transformación total a la tecnología LED, más eficiente, económica y amable con el medio ambiente», exponen.

La formación local critica que «pese al rimbombante anuncio, a día de hoy, la actuación ni siquiera ha sido licitada».

Según sus datos, sólo una de cada cuatro farolas de Cartagena usa en la actualidad bombillas de bajo consumo, es decir, 11.800 de las 49.500 con las que cuenta el municipio. «Un cambio muy necesario porque, por el aumento del precio de la luz de los últimos años, las arcas municipales soportan un recibo de electricidad anual de casi 8 millones de euros. Las luces LED dejarán esta factura en la mitad», apuntaron.

El Partido Cantonal de Cartagena, «más allá de los proyectos megalómanos de los actuales gobernantes locales que sufren demoras eternas», solicita que en este proceso de reposición de farolas la sociedad adjudicataria comience por las unidades de barrios y diputaciones que, «en su gran mayoría, presentan bases podridas por el efecto de los orines de las mascotas».

Asimismo, el partido encabezado por Antonio Conesa pide que se tomen medidas para que estas situaciones no vuelvan a darse «ya que el contrato gozará de más de 7 millones de euros anuales, empleen en la parte inferior de la nueva luminaria un material anticorrosivo que solucione este problema de una vez por todas».