El ascensor panorámico de Cartagena se pone a punto tras 20 años

La junta de Gobierno Local, presidida por la alcaldesa, Noelia Arroyo, tras el descanso estival, aprobó este jueves el proyecto de renovación integral del Ascensor Panorámico de la calle Gisbert con el objetivo de reforzar la seguridad, mejorar la accesibilidad y actualizar los sistemas técnicos de la instalación tras más de dos décadas en funcionamiento como parte de Puerto de Culturas. La actuación cuenta con un presupuesto de 41.363 euros más IVA y un plazo de ejecución de dos meses.

Las obras permitirán renovar más de 1.300 tornillos del cerramiento exterior, actualmente afectados por la corrosión, sustituyéndolos por elementos de acero inoxidable mediante trabajos verticales y plataforma elevadora. La intervención se desarrollará sin interrumpir el funcionamiento del ascensor, con medidas específicas de seguridad para proteger a peatones que transitan por la calle Gisbert y usuarios.

En materia de accesibilidad, se instalarán planos con colores y texturas, carteles en braille, bucle magnético e información audiovisual en lengua de signos. La cabina incorporará nuevas botoneras con señalización visual, sonora y braille, así como una pantalla digital con información sobre el recorrido y las paradas. También se actualizará el sistema de infrarrojos en las puertas de acceso para evitar cierres accidentales.

El nuevo proyecto incluye además la formación del personal de mantenimiento en atención a personas con discapacidad y la supervisión técnica de todas las medidas de accesibilidad.

«Con esta intervención, el Ayuntamiento garantiza la conservación de una infraestructura clave para la movilidad urbana y el acceso al patrimonio histórico del centro de Cartagena», según señalaron fuentes municipales en un comunicado.

Diseñado por los arquitectos Andrés Cánovas, Martín Lejarraga, Atxu Amann y Nicolás Maruri, el ascensor fue promovido por Cartagena Puerto de Culturas y entró en servicio en 2004. Su estructura salva un desnivel de 45 metros entre la calle Gisbert y el Parque Torres, facilitando el acceso al Castillo de la Concepción y a los refugios de la Guerra Civil.

La torre metálica de acero galvanizado, con cabina acristalada, se ha convertido en uno de los puntos de referencia del itinerario patrimonial de la ciudad y en la puerta de entrada para muchos visitantes que llegan desde el puerto.