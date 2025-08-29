6,2 millones de euros para una nueva línea de biorresiduos en el Gorguel

El Ayuntamiento ha iniciado el proceso para implantar una línea de tratamiento de biorresiduos (FORS) en el actual centro de tratamiento del Gorguel con la aprobación por la Junta de Gobierno de los pliegos para su contratación. La inversión prevista asciende a 6.234.798 euros con impuestos incluidos con un plazo de ejecución de ocho meses desde el acta de replanteo.

El concejal de Infraestructuras, Diego Ortega, explicó este jueves que el proyecto cuenta con una subvención directa de 5 millones de euros de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, a través de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea. A esa cantidad se suma el millón correspondiente al IVA y otros fondos municipales.

La actuación, indicó Ortega, «es una gran obra en el vertedero municipal para actualizarlo y poder tratar los biorresiduos», de manera que permitirá adaptar la instalación al tratamiento específico de la fracción orgánica de los residuos municipales, de obligado cumplimiento para los ayuntamientos conforme a la normativa comunitaria y estatal. «Esto llevará a la instalación del quinto contenedor», afirmó el edil.

La planta actual del Gorguel, operativa desde hace más de dos décadas, requiere una renovación y adecuación tecnológica para cumplir los requisitos del nuevo sistema de recogida separada de residuos orgánicos, detallaron desde el Consistorio. Además, el proyecto contribuirá a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, evitando el depósito en vertedero de los residuos fermentables, continuaron.

La financiación del contrato ha sido autorizada como gasto plurianual: 5,15 millones de euros se imputarán al presupuesto de 2025 y 1,08 millones al de 2026 . El valor estimado sin impuestos es de 5.152.726 euros.

Entre las condiciones del pliego, se incluyen mejoras valoradas automáticamente, como la instalación de una planta fotovoltaica de autoconsumo de 650 kWp que se conectará a la red de baja tensión del recinto. También se contemplan tratamientos anticorrosivos reforzados para las estructuras metálicas, debido a la cercanía del emplazamiento al mar.

La adjudicación se tramitará mediante procedimiento abierto ordinario, en el que podrán concurrir empresas con la debida clasificación técnica.