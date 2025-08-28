Juventudes MC denuncia el trato a los jóvenes en el transporte de La Manga

Juventudes MC Cartagena denunció este miércoles «el estado lamentable del transporte público de autobús, tanto en el núcleo urbano como en el litoral, denunciando una gestión caótica e impropia de un municipio turístico de primer nivel». El coordinador del colectivo juvenil, Iván Lillo, señaló que «los jóvenes de Cartagena sufrimos un transporte público caro, incómodo y sin modelo» porque «no se nos aplica ningún descuento, aunque el billete ya cuesta 1,15 euros». A su juicio, es un despropósito que no permiten el pago con tarjeta, sino que «te obligan a pagar en metálico una tarjeta monedero por 3 euros para después rellenarla y poder pagar sin llevar efectivo, pero que no supone ningún ahorro».

Asimismo, ponen el foco en las marquesinas en mal estado y la falta de información clara en pantallas y paradas. Finalmente, criticaron la falta de refuerzos en hora punta y fines de semana, que provoca que los autobuses vayan llenos y dejen a pasajeros en tierra.

Expuso que «en la ciudad, la situación es idéntica, con un servicio deficitario para viajar hasta La Manga». En este sentido, Lillo hizo hincapié en que la Estación de Autobuses de Cartagena es un caos. «Los autobuses a La Manga salen de fuera de la estación, con retrasos y sin avisar, como ocurrió el pasado sábado», informó.

«Lo más sangrante —destacó Lillo— es la hipocresía del PP, que la semana pasada reclamaba al Gobierno de España que aplicase descuentos a los jóvenes en los trenes Murcia-Cartagena, mientras ellos mismos niegan a los jóvenes de nuestro municipio cualquier bonificación en el autobús de La Manga». Por último, el coordinador de Juventudes MC lamentó el papel de la alcaldesa: «Arroyo pasa de los jóvenes, pasa de La Manga y pasa de todo lo que implique gestión». «Solo aparece para la foto, mientras el transporte público se hunde en el abandono y el desorden», concluyó.