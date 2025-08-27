La Comunidad investiga la rampa náutica alegal de la playa de Puerto Bello en Cartagena

Es la estampa habitual que se repite cada verano en la playa de Puerto Bello de La Manga del Mar Menor: una hilera de coches y furgonetas a pie de arenal con remolcadores para usar ese rincón costero, sobre todo los fines de semana, como improvisada rampa náutica para embarcaciones y motos de agua. Siempre ha sido así, pero este año la afluencia de vehículos parece haberse incrementado, lo que ha generado multitud de quejas de vecinos y turistas, que están perdiendo la paciencia.

A través de diversas redes sociales denuncian «la ocupación constante de la playa por decenas de coches» y algunas de las consecuencias que acarrea este parking alegal: «derrames de aceites, manchas de gasolina, basura y el ruido constante». Además, también alertan del impacto paisajístico y medioambiental que supone esta actividad irregular que ha ocasionado «el deterioro de la playa y la vegetación» de esta zona de costa que pertenece al municipio de Cartagena.

«Es una vergüenza lo que ocurre aquí cada fin de semana en este espacio privilegiado que se usa como un vertedero», señala otro vecino.

Cabe destacar que esta situación se desarrolla a escasos metros del Puerto Deportivo de La Isleta, en la margen sur de la Gola de Marchamalo. Según los vecinos, los usuarios hacen uso de la rampa para ahorrar los 30 o 50 euros que les cobraría los clubes náuticos o puertos deportivos.

Ecologistas en Acción pide al Ayuntamiento que intervenga para regularizarlo

Según ha podido saber La Opinión, la Consejería de Medio Ambiente envió ayer a la zona a un equipo de agentes medioambientales para investigar estos hechos y abrirán expediente «si procede».

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manolo Torres, en el Ayuntamiento de Cartagena, añade a las denuncias de los vecinos la inseguridad que genera esta situación tanto para los bañistas como para los usuarios de la rampa.

«Ya ha pasado más de una vez que un coche se ha ido al agua», señala Torres, quien lamenta la falta de coordinación entre las distintas administraciones con competencias en este asunto. «Confluyen en este problema el Ayuntamiento, la Comunidad, Demarcación de Costas, Capitanía Marítima, pero lo que verdad arreglará este tema y tanto otros similares es el fin de la crispación entre administraciones y que los políticos nos pongamos a solucionar los problemas reales de los ciudadanos».

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción, Rubén Vives, llama la atención sobre el hecho de que mientras siga siendo una actividad legal (la navegación a motor en el Mar Menor) deberían habilitarse algunos puntos donde puedan los usuarios hacer uso de este servicio «sin pasar por caja».

En cuanto a la basura y los derrames que se están generando este espacio, Vives advierte que esa situación se vive en muchos otros tramos de costa donde llegan los coches, «y dejan diversos residuos». En definitiva, desde Ecologistas abogan por una intervención decidida del Ayuntamiento de Cartagena para regular ese acceso.