Comienzan las obras del cuartel de Policía Local de Cartagena en Los Dolores

El Ayuntamiento de Cartagena inició las obras del nuevo cuartel de la Policía Local en el barrio cartagenero de Los Dolores, que contará con un presupuesto cercano a 600.000 euros y un plazo de ejecución de diez meses, con la previsión de que abra sus puertas a lo largo de 2026.

El edificio, de una sola planta y 300 metros cuadrados, se levantará en una parcela situada entre las calles La Vía y Río Narcea y dispondrá de dependencias de atención al público, espacios de trabajo para los agentes y zona de retención de detenidos. El concejal de Seguridad, José Ramón Llorca, visitó el terreno en el que se desarrollará la actuación y señaló que el solar ya está vallado y preparado para los trabajos.

Las nuevas dependencias de Los Dolores y Cuesta Blanca se enmarcan en el Plan Integral de Seguridad que impulsa el Ayuntamiento de Cartagena.

«Son dos instalaciones que forman parte de nuestro plan de seguridad para el municipio que, como explica Noelia Arroyo, incluye otro cuartel más que abriremos en La Aljorra pero, además, la ampliación de la plantilla, la mejora de vehículos, material y comunicaciones, la creación de unidades especializadas y el establecimiento de una red de cámaras para mejorar el seguimiento policial».