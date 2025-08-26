Refuerzo en la limpieza de imbornales en Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena, a través del área de Infraestructuras, ha puesto en marcha un plan intensivo de limpieza de imbornales en todo el término municipal con el objetivo de minimizar riesgos ante posibles episodios de lluvias fuertes previstos para los próximos días.

Esta actuación se está llevando a cabo en coordinación con las empresas concesionarias Lhicarsa e Hidrogea, responsables de la gestión de residuos y del ciclo integral del agua, respectivamente. El operativo contempla la revisión y limpieza de los puntos más sensibles del municipio, especialmente en zonas urbanas con mayor densidad de población y áreas históricamente propensas a acumulaciones de agua.

El concejal de Infraestructuras, Diego Ortega, ha subrayado que «la prevención es clave para garantizar la seguridad de los vecinos y la correcta evacuación de aguas pluviales. Por ello, hemos activado este dispositivo especial que permitirá afrontar con garantías cualquier episodio meteorológico adverso».