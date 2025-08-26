Monte Sacro
El PSOE exige la limpieza y conservación del molino de Monte Sacro en Cartagena
La Casa Molino del Monte Sacro, declarada Bien de Interés Cultural, está abandonada y llena de pintadas
L.O.
El PSOE denuncia que la Casa Molino del Monte Sacro, que pertenece al Ayuntamiento de Cartagena y está declarada Bien de Interés Cultural, está abandonada, llena de pintadas y en un entorno sucio e invadido por los matorrales.
El portavoz socialista, Manolo Torres, reclama su limpieza y adecuación para que sea el atractivo turístico que su valor patrimonial e histórico merece.
La administración está obligada a conservar los BIC en buen estado, «algo que el equipo de Gobierno de PP y Vox parece haber olvidado por la lamentable situación en la que se encuentra este Molino».
«Los molinos forman parte de nuestra historia y de nuestro patrimonio pero como no se encuentran en el eje de la calle Mayor y las puertas de Murcia parece que a PP y Vox no les interesan», insiste Torres.
