El Ayuntamiento de Cartagena arregla el parque de Lo Campano tras volver a ser vandalizado

Pasar una divertida tarde de juegos en el parque es cada vez más complicado para los más pequeños de Lo Campano. El parque infantil de este barrio en la diputación de Santa Lucía está siendo objeto de continuos actos vandálicos desde hace años, lo que impide a los niños disfrutar de sus instalaciones.

El recinto, que se encuentra ubicado en la entrada al barrio, cuenta con un vallado perimetral de colores y suelo de caucho, que amortigua posibles caídas de los niños mientras juegan. Asimismo, tienen una casita, columpios, una zona multijuegos con tobogán y área para trepar, así como un balancín y un equipo de juego de tres en raya.

En esta ocasión, ha sido el balancín el que alguien ha roto de forma intencionada, causando un perjuicio no solo a los fondos públicos, porque el Ayuntamiento se ha hecho cargo de su reparación, sino a los propios vecinos de la zona al impedirles usarlos mientras han durado los trabajos para arreglarlo.

La Concejalía de Distrito, encabezada por la edil de Comercio, Hostelería y Consumo, Belén Romero, y el servicio de Parques y Jardines han trabajado para realizar su reparación lo más pronto posible y ya se encuentra arreglado.

Balancín roto en el parque de Lo Campano por un acto vandálico. / L.O

Fuentes municipales señalaron que aunque es una pena que pasen estas cosas: «el Ayuntamiento no cejará en su empeño de que Lo Campano disfrute de un parque».

En el año 2024, el Ayuntamiento ya invirtió 22.464,66 euros en recuperar el parque infantil de Lo Campano tras haber sido vandalizado y quemado. En ese importe, iba incluido el pavimento de caucho de colores.

Cabe recordar que en el Pleno Municipal de febrero del pasado año se aprobó por unanimidad la construcción, con la máxima celeridad posible, de un nuevo parque infantil en la barriada de Lo Campano.

En ese momento, Romero ya explicó que el ejecutivo local apoyaba esta iniciativa, presentada por el portavoz socialista Manolo Torres, porque ya se había puesto en marcha para la renovación del parque después de que se tuviera que desmontar debido a que estaba siendo objeto de diversos actos vandálicos, una lamentable situación que parece no haber cambiado más de un año después.