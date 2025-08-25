Unidos por San Ginés de la Jara

Como cada 25 de agosto, conmemoramos este lunes el día del Patrón de Cartagena, que se celebra desde 1677. Hay varias actividades dentro del término municipal cartagenero, organizadas por varias entidades: una antigua parroquia en la localidad del Estrecho de San Ginés, al otro lado del Monte Miral, otra parroquia en la ciudad, que se fundó en torno a 1970, una cofradia y una hermandad de romeros que organiza la tradicional romería desde Cartagena en el sábado más cercano a dicho 25 de agosto.

Además, hay una Asociación de Amigos del Monasterio y de las Ermitas del colindante Monte Miral o Cabezo de San Ginés, que lleva años conmemorando este día, defendiendo la restauración adecuada del monasterio y de dichas ermitas, que de las 9 originales, en la actualidad quedan 5. La asociación, durante todo el año, organiza conferencias, charlas en centros educativos y culturales, rutas guiadas en torno al monasterio, subidas al monte Miral, etc.

El objetivo de la asociación es dar a conocer la importancia de estos monumentos medievales, declarados Bien de Interés Cultural y, asimismo, reivindicar su correcta restauración, su puesta en valor y su apertura al público, tal como obliga la ley, al menos varias veces al mes.

El monasterio fue adquirido por la empresa Hansa Urbana, que iba a construir en el entorno una macrourbanización llamada Novo Cartago, llegando al Mar Menor. Aquel proyecto fue denunciado por incumplimiento de normativas y por su agresión al entorno. La empresa, con la crisis del ladrillo, dio en quiebra. En la actualidad, aún está en pleitos legales con el Ayuntamiento de Cartagena, al que le reclama un aval bancario millonario que este no quiere devolver mientras no le entregue el monasterio restaurado.

La asociación denuncia que la restauración del monasterio que está haciendo la empresa no es adecuada: se están demoliendo los muros antiguos y hormigonándolo todo, cerrando todo tipo de ventanas y dejándolo como un almacén industrial.

Por otro lado, las ermitas del monte Miral pertenecen a la empresa Portmán Golf, que fue multada por Bienes Culturales, dado el abandono en que tenían este monumento. Dicha multa fue perdonada porque empezaron una pretendida restauración. Fue entonces cuando dicha empresa interrumpió esas obras, y ahí siguen arriba los restos destrozados de aquellas obras y la basura de palés, sacos de cemento convertido en piedra, plásticos, etc.

La asociación de amigos del lugar reclama, asimismo, la limpieza del entorno, la restauración adecuada de las ermitas, la restauración de la antigua senda que las conecta y establecer una ruta cultural y deportiva que permita subir a verlas y disfrutar de un sin igual paisaje con unas vistas espectaculares sobre el Mar Menor, Cabo de Palos, el Campo de Cartagena y la Sierra Minera.

La asociación, a su vez, se ofrece a realizar una visita guiada por el monte Miral para que la alcaldesa de Cartagena, el equipo de gobierno y los partidos de la oposición conozcan de primera mano la belleza y el estado de esta zona única de nuestro paisaje y nuestro patrimonio.

Por tanto, este lunes 25, la asociación realizará varias actividades, entre las que destaca una ruta guiada por el monte Miral, por la mañana temprano a partir de las 7.00 horas (para intentar salvar en lo posible el calor). Una visita explicada, en torno al monasterio, a las 19.00 horas y, finalmente, una concentración reivindicativa a las 20.00 horas a la que invitan a colectivos, asociaciones y ciudadanos preocupados por el patrimonio. El llamamiento es para toda la comarca del Campo de Cartagena y toda la Región.