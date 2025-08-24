The Ocean Race inunda Cartagena de actividades

The Ocean Race continúa este 24 de agosto en Cartagena tanto en el puerto como en el Ocean Live Park de la ciudad portuaria, con regatas de vela y visitas a buques, entre otras actividades.

La mañana arranca con la apertura de pabellones, visitas al buque militar cazaminas, talleres de sostenibilidad y actividades infantiles, además de bautismos de mar.

Esta mañana se desarrollan la regata de Optimist y Windsurfer y la tradicional regata de vela latina con entrega de premios al mediodía, cuando también los asistentes podrán disfrutar de una paella popular.

Regata de Vela Latina en la parada de The Ocean Race en Cartagena / Iván Urquízar

Por la tarde, el protagonismo lo tomarán los equipos de la regata con encuentros con regatistas, firmas de pósters y tours por el pit lane. Los aficionados podrán conocer de cerca a los tripulantes de equipos como Holcim, Canada, Paprec Arkéa, AMAALA, Mapei o Biotherm, que participarán en sesiones de preguntas y respuestas en el escenario principal.

Visita al velero Paprec Arkéa en The Ocean Race. / Iván Urquízar

La música pondrá el broche final a la jornada. A partir de las 20:30 horas actuará la banda Steam Brass Band, seguida de la entrega de premios de la etapa Portsmouth-Cartagena. La noche continuará con el concierto de Ruto Neón, patrocinado por Estrella de Levante, y el set de Madbel DJ, que prolongará la animación hasta la una de la madrugada, momento en que cerrará el Ocean Live Park.

Inauguración del Ocean Live Park

El sábado tuvo lugar la inauguración oficial del Ocean Live Park en el Puerto de Cartagena como epicentro de la actividad de The Ocean Race Europe, en una ceremonia de apertura y corte de cinta, que tuvo lugar en la explanada del Puerto.

En representación del gobierno local, el concejal de Presidencia, Diego Ortega, expresó el orgullo del Ayuntamiento por acoger un evento de esta magnitud, "es un honor que The Ocean Race venga a nuestra ciudad, a nuestro puerto, ya que con esta prueba recuperamos el pulso de las grandes pruebas náuticas", algo que según Ortega se debe al "impulso de la alcaldesa, Noelia Arroyo".

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, destacó el potencial de la comunidad, "esto es una muestra más de lo que puede dar de sí la Región de Murcia, Cartagena, en el mundo del turismo y, desde luego, en el ámbito deportivo".

Desde la organización, el presidente de The Ocean Race, Richard Brisius, compartió la satisfacción de todo el equipo, "la familia de The Ocean Race, nuestra organización, nuestros sponsors, están muy contentos de estar aquí en Cartagena, durante estos cuatro días, y están muy impresionados con el trabajo que se ha hecho".

También el director de Marketing, Ciudades Sede y Tecnología, Mirko Groeschener, elogió la preparación del evento, y puso el acento en la colaboración institucional.

Según Groeschener, "la preparación ha sido excelente y ha sido posible gracias a la colaboración y coordinación entre las distintas administraciones, la comunidad autónoma, el ayuntamiento y el puerto de Cartagena, como colaboradores institucionales de esta regata", además "los participantes están muy contentos de poder relajarse y disfrutar de lo mejor de Cartagena y conocer a su gente maravillosa", añadió.