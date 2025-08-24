La Policía Local de Cartagena decomisa más de mil prendas falsificadas en una sola noche

"Paseo de la barra en Cabo de Palos, libre". "Plaza del Cavanna en La Manga, libre". "Mirad en la Plaza Bohemia". El subinspector al mando de uno de los equipos del Grupo Operativo Especial de Seguridad de la Policía Local de Cartagena (GOESC) recibe el reporte de la Unidad de Medios Aéreos (UMA) que ha ido a revisar los puntos calientes de mendicidad en la zona del litoral este del municipio para preparar la intervención de los ‘panteras negras’, el animal que lucen en su escudo y por el que se les reconoce. Un equipo de La Opinión les acompaña esa noche, en la que se produjo la mayor incautación de prendas falsificadas del verano.

"Este es el resultado del trabajo de todo el verano", explica cuando no encuentran motivo para intervenir en los puntos revisados. Por fin. Bingo en la Plaza de Bohemia. Los agentes de la UMA han localizado a varias personas ejerciendo como aparca coches cerca del mercadillo artesanal. Con las imágenes que les ofrecen los drones informan sobre la ubicación y la vestimenta de los sospechosos. Les siguen con ‘el halcón’ para no perderlos. El engranaje está en marcha. En apenas unos minutos el subinspector ha organizado la intervención y la unidad, integrada por media docena de agentes, parte desde el cuartel de Cabo de Palos en los nuevos todo terrenos Land cruiser que Seguridad Ciudadana adquirió a finales de 2024.

"Vamos a encontrar a los tres o cuatro que están todo el verano, todas las noches los vemos y les requisamos el dinero pero no se van", comenta mientras se coloca la boina a la vez que su compañero. Un gesto simultáneo, casi mecánico, que da comienzo a la acción. "Otra vez, sabes que no puedes hacer eso, te tenemos que cachear", le explica al senegalés de 41 años habitual esta temporada estival en la zona. Todos los agentes le conocen. Le llaman por su nombre. Intervienen con él a diario. No lleva el dinero encima. Los panteras revisan la zona. Su olfato de experimentados cazadores nocturnos, forjado a base de miles de horas patrullando las calles, les dice que lo ha escondido. Le dejan irse. No sabe que ‘el halcón’ tiene sus ojos posados sobre él. "¿Cuándo te vuelves a Murcia?", le pregunta otro de los agentes. El subinspector comenta que todas las personas con las que han intervenido por mendicidad en la zona de La Manga y Cabo de Palos vienen de la ciudad de Murcia, "el 80%, cuando al tercer día ven que les requisamos el dinero todas las noches, se van".

Bolsas repletas de falsificaciones incautadas en uno de los vehículos. / Loyola Pérez de Villegas

Comienza el dispositivo estático en la plaza. Los agentes, distribuidos en binomios, se colocan en diferentes puntos estratégicos. Suelen estar unas dos horas así. Su presencia en la plaza es tan habitual que los comerciantes, conocidos ya, se acercan a comentarles cómo va la situación y a agradecerles su implicación como han reflejado en una carta a la alcaldesa.

Una de las parejas localiza a los otros dos sospechosos que había localizado la UMA (Unidad de Medios Aéreos) ocultos en los soportales de los bajos traseros de la plaza. Se desplazan hasta allí, los identifican y encuentran escondido un monedero negro con unos cuatro euros. "Base, consulte los antecedentes con la Policía Nacional también", ordena del subinspector porque "esto es zona de Guardia Civil pero si lo revisan solo ahí no suelen salir porque vienen de Murcia que es competencia de la Policía Nacional, así nos aseguramos". Instinto, formación y metodología guían los pasos decididos de los panteras. De esta forma han conseguido realizar 139 intervenciones en lo que va de verano: 41 de ellas, decomisos a aparcacoches y 48 vigilancias preventivas.

También incautan un palo de madera de más de dos metros de altura. Pleno. El dron acaba de captar cómo el gorrilla al que no habían encontrado dinero regresa al lugar y saca algo de un hueco. Los agentes vuelven veloces al aparcamiento y encuentran las monedas en sus bolsillos.

Dos agentes de los GOESC cachean a uno de los sospechosos con los que intervinieron esa noche. / Loyola Pérez de Villegas

Camisetas y zapatillas

Mientras realizan el decomiso, un policía de paisano ha identificado a dos vendedores ambulantes de falsificaciones en Mar de Cristal. El operativo se traslada. Los miembros del GOESC y de la UMA se desplazan hasta el lugar señalado, aunque durante el trayecto el ‘secreta’ informa que han recogido y se van en dos vehículos, por lo que les sigue con el coche camuflado.

Los panteras avanzan de frente hacia ellos hasta cortarles el paso. Comienza el procedimiento habitual. Revisan su documentación y la de los vehículos, que son registrados. Es en ese momento cuando el estupor se adueña de los presentes. Sacan una bolsa tras otra, todas ellas de gran tamaño y repletas de ropa deportiva falsificada.

Cuando el suelo alrededor de los turismos ya no se veía todavía quedaban por salir decenas de pares de zapatillas.

Un agente de la UMA revisa la zona donde están interviniendo los GOESC. / Loyola Pérez de Villegas

"Tenemos que llevárnoslo en coches separados para distinguir bien lo que ha salido de uno y de otro, a ellos se les imputa un delito contra la propiedad industrial", señala el subinspector. Para el traslado de la mercancía hasta el Parque de Seguridad fue necesario emplear el camuflado y el furgón de la UMA. Les quedaba poco más de una hora para acabar el turno a las tres de la madrugada que emplearon en contar y clasificar las prendas y hacer las diligencias de las intervenciones. Resultado: 1.059 prendas falsas decomisadas. La mayor incautación de este verano.

Así cierran "una noche tranquila". Una más del despliegue policial que se está desarrollando en Cartagena, "con especial incidencia en las zonas del litoral, un dispositivo sin precedentes para reforzar la seguridad en nuestras playas y garantizar el bienestar de vecinos y visitantes", según explica el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, quien destaca que ejecutivo local ha dado prioridad absoluta a tres objetivos: evitar el botellón, el control de la mendicidad, especialmente el la zona de plaza Bohemia, Cala Cortina y otros puntos donde se ha ido detectando esta práctica y la lucha contra la venta ilegal de productos y prendas falsificados, que "no solo genera competencia desleal, sino que también puede poner en riesgo la salud y la seguridad de quienes disfrutan de nuestro litoral".

Llorca destaca que gracias al esfuerzo de la Policía Local y al refuerzo de los servicios en las zonas de mayor afluencia, como la plaza Bohemia en La Manga o puntos estratégicos de Cabo de Palos," estamos consiguiendo un entorno más seguro y ordenado", haciendo hincapié en la implicación y profesionalidad de los agentes, que día a día velan por la tranquilidad de todos.