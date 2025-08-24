Salud
Más de cincuenta personas sufren una intoxicación en un hotel de La Manga
Técnicos de la Consejería de Salud investigan el origen del foco
Una intoxicación leve ha afectado a más de 50 huéspedes del Hotel Cavanna de La Manga del Mar Menor, según la Consejería de Sanidad.
Las personas afectadas han sido estabilizadas esta madrugada en las puertas del establecimiento por cinco equipos de Soporte Vital Avanzado (SVA) movilizados por el 061 desde la medianoche.
Nadie ha presentado síntomas graves, por lo que, tras la atención de los sanitarios del SVA, ningún huésped ha precisado ingreso hospitalario.
Los técnicos de los Servicios de Seguridad Alimentaria y Zoonosis y de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Salud, que han llegado esta mañana al lugar, siguen intentando determinar cuál ha sido el origen del foco.
Aunque los primeros indicios de la investigación apuntarían a una intoxicación alimentaria, Sanidad sigue estudiando todas las posibles causas de la intoxicación.
Noticia en ampliación
