Cien barcos toman el Puerto de Cartagena con banderas negras por el ‘tasazo’

Alrededor de un centenar de personas se manifestaron este sábado en la ciudad de Cartagena para pedir «tarifas de atraque dignas y sin discriminación en el puerto deportivo público», tal y como se leía en una de las pancartas que portaban. ‘El mar no se vende’, subrayaban en sus carteles.

La protesta, que coincide con la Ocean Race Europe que se está celebrando en la ciudad portuaria, se convocó porque «no puede ser que un barco de siete metros pague más que uno de 17», tal y como manifestó a este diario el residente de la Asociación Nautico deportiva de Usuarios del Puerto de Cartagena, (Andupct) Andrés García.

Los manifestantes, que exhibieron banderas negras (‘SOS’, se leía en letras blancas sobre una de ellas) para escenificar su oposición a lo que consideran un ‘tasazo’ en el coste de los puntos de amarre, insistieron en reclamar «tarifas justas y proporcionales», como subrayaban en otro cartel. «Llevamos más de quince años denunciando la situación», destacó.

Andrés García reveló que este lunes no habrá una protesta similar en sus barcos, como habían llegado a idear, porque Capitanía Marítima no lo permite. Lo que sí habrá, apuntó, es una jornada de puertas abiertas en el Club de Regatas.