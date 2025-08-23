Recuperados 90 metros de canteras romanas sepultados

Los trabajos iniciados en julio en la Finca Medina, en el marco del proyecto Bosque Romano, han permitido documentar casi 90 metros lineales de frentes de cantera romana, hasta ahora ocultos bajo grandes acumulaciones de escombros. Aunque se conocía la probable presencia de estas estructuras, su ubicación exacta, dimensiones y estado de conservación eran hasta ahora inciertos.

La Finca Medina es una parcela de más de 120.000 m² situada en la falda de la Loma de Canteras. El proyecto contempla ahí una restauración paisajística integral, con apertura de senderos entre las antiguas explotaciones, creación de pequeños parques arbolados y reforestación intensiva con especies autóctonas, según recordó la alcaldesa, Noelia Arroyo, en una visita a la excavación.

El entorno en que se está trabajando se naturalizará con la plantación de entre 15.000 y 20.000 ejemplares de medio centenar de especies vegetales diferentes para dar continuidad al corredor de vegetación que se ha hecho entre San José Obrero y La Vaguada, según explicó el presidente de ANSE, Pedro García, organización que trabaja en el proyecto con el Ayuntamiento junto a ARBA y Cetenma.

Estas canteras, origen del material con el que se construyeron los grandes edificios de Carthago Nova como el teatro romano, la muralla o el foro, comenzaron a explotarlas los cartagineses para levantar la muralla púnica y siguieron abasteciendo de piedra a obras civiles hasta épocas recientes. Los grandes proyectos defensivos de la ciudad, como las murallas del siglo XVIII o el Arsenal, también se construyeron con material de este afloramiento, que son las únicas canteras de la Región declaradas BIC, como señaló la arqueóloga de la excavación, Begoña Soler.

Estos frentes serán integrados en el recorrido peatonal del Bosque Romano. Las excavaciones arqueológicas han confirmado la existencia de dos frentes principales: Cantera 1, con 41,15 metros lineales y cortes de hasta 3,5 metros de alzado, y Cantera 2, con 51,10 metros ya exhumados y un desnivel de hasta cuatro metros entre los extremos oriental y occidental. En este último caso, el lecho rocoso fue localizado a 3,5 metros de profundidad bajo materiales de vertido, alcanzando en algunos puntos los 7,4 metros de profundidad total para recuperar los frentes tallados.

La actuación forma parte del trazado del corredor verde que conectará San José Obrero con la población de Canteras a través de una senda de dos kilómetros. En su primera fase, ya ejecutada, se acondicionaron 700 metros con vegetación autóctona y sistemas de riego sostenible.

Además de la recuperación en valor del patrimonio arqueológico, Bosque Romano llevará a cabo la restauración ecológica de unas 15 hectáreas de parcelas semiabandonadas, incluyendo la retirada de especies vegetales invasoras y la plantación de unos 30.000 ejemplares de 50 especies autóctonas, desde árboles como ciprés de Cartagena, encinas y madroños, hasta arbustos y especies aromáticas adaptadas al clima semiárido, como lavanda, romero o esparto. Esta repoblación busca recuperar la biodiversidad perdida, proteger el suelo contra la erosión y crear hábitats para la fauna silvestre.

El proyecto está dotado con un presupuesto en torno al millón de euros, financiado con fondos europeos NextGeneration.