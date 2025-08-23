Paseos especiales en barco durante la Ocean Race 2025 en Cartagena

Cartagena Puerto de Culturas se suma a las actividades que rodean a la celebración de la regata 'Ocean Race 2025' con dos paseos especiales en el barco turístico, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Coincidiendo con la escala que realiza la regata en Cartagena, única parada en España, este lunes y martes, el barco turístico realizará varios paseos para que tanto residentes como foráneos puedan disfrutar de las pruebas de velocidad programadas y de la salida de la etapa Cartagena-Niza.

La duración de estos paseos será de dos horas aproximadamente y las entradas, con un coste de 25 euros por persona, ya están a la venta en 'www.puertodeculturas.cartagena.es'.

El primer paseo, denominado 'Mar de Velocidad: La Ocean Race desde el Agua' está programado para este lunes, 25 de agosto, a las 15.00 horas, con salida desde la caseta del barco turístico, en la Escala Real del puerto.

La salida será desde la caseta del barco turístico en la Escala Real del Puerto, con embarque 15 minutos antes, y el aforo es de 75 personas.

Este martes, 26 de agosto, a las 14.00 horas, tendrá lugar el segundo paseo, 'Navega con la Regata: Cartagena-Niza', en el que los asistentes tendrán la oportunidad de vivir en primera persona la emoción de la salida de la etapa desde el mar.

Este paseo sale desde la caseta del barco turístico en la Escala Real del Puerto, embarque 15 minutos antes, y el aforo es también de 75 personas.