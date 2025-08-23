Procesión
Cientos de fieles acompañan a San Ginés en romería por el Campo de Cartagena
El final de la romería tendrá lugar con la llegada al campamento romero, prevista sobre las siete de la tarde
Cientos de fieles acompañan a San Ginés, patrón de Cartagena, este sábado 23 de agosto en su tradicional peregrinación hasta la Basílica de la Caridad.
La talla de San Ginés se encuentra todo el año en la iglesia de San Ginés, en la ciudad portuaria. Pero, como es tradición, salió a recorrer Campo de Cartagena, tirado por caballos, tras una misa y una ofrenda floral a la Virgen de la Caridad.
La romería, abierta tanto a hermanos romeros como a personas que no pertenezcan a la hermandad, ha congregado a cientos de fieles ataviados en ropas normales y trajes tradicionales, sin obviar el accesorio imprescindible del verano: los abanicos.
Itinerario
Tras la ciudad portuaria, la talla se dirige a La Aparecida, donde se realiza una ofrenda a la Virgen de los Dolores. Después, los romeros continúan hasta la ermita de Roche, en La Unión donde tiene lugar otra ofrenda floral y también una parada para comer una paella gigante con los romeros de la hermandad.
La comitiva llegará, se estima que sobre las cinco de la tarde, a Los Camachos y, tras una ofrenda a la Purísima Concepción, parte hacia El Algar, donde la ofrenda se hace esta vez a la patrona, Nuestra Señora de Los Ramos.
El final de la romería tendrá lugar con la llegada al campamento romero, prevista sobre las siete de la tarde.
