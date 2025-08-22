MC exige soluciones para desbloquear la situación del camping Villas Caravaning

El concejal de MC, Juan José López Escolar, denunció este jueves públicamente la situación que atraviesa el camping Villas Caravaning, «donde más de 80 familias se ven afectadas por la parálisis administrativa del Gobierno local, encabezado por Noelia Arroyo». «La situación del camping es insostenible», afirmó el edil, quien añade que «la nueva propiedad está invirtiendo en mejoras, pero el Ayuntamiento solo pone trabas». «No se puede permitir que se mantengan cerrados servicios básicos como el restaurante o el supermercado mientras se condena a los trabajadores al desempleo», criticó.

«Noelia Arroyo ha abandonado a las familias del camping y ha condenado al olvido uno de los enclaves turísticos con más potencial de la Región», subrayó López Escolar. A pesar de que existen expedientes abiertos por cuestiones de seguridad, desde MC Cartagena se exigen que se actúe con responsabilidad y se permita la reapertura de los servicios esenciales bajo supervisión técnica. «Hemos hablado con los trabajadores y todos coinciden en lo mismo: se necesita una solución inmediata», detalló el concejal. «No se puede seguir castigando a quienes quieren trabajar y a quienes apuestan por Cartagena», añade.

«La única medida tomada por el Ayuntamiento ha sido dejar sin servicios al camping, lo que ha provocado una pérdida de valor de mercado y una sensación de abandono entre los residentes», indicó.