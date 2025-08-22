Un incendio obliga a cortar la carretera de La Azohía

Un incendio declarado en la carretera que une Cartagena con La Azohía, a la altura de las Cuestas del Cedacero, ha obligado a cortar la circulación de la zona, muy transitada durante la época estival. El teléfono de emergencias del 112 comenzó a recibir llamadas alertando de las llamas, que han comenzado en una zona de matorral, sobre las 14:12 del mediodía.

Fuentes de la Consejería de Fomento aclararon que el corte de tráfico se ha realizado "por seguridad y para que los medios de extinción puedan acceder con más facilidad". Aunque la circulación se haya interrumpido la carretera no presenta ningún daño, señalan.

Dos helicópteros, efectivos de Bomberos de Cartagena y Brigadas Forestales trabajan sobre el terreno en estos momentos para sofocar las llamas.

L. O.

El parón en la circulación ha provocado retenciones de tráfico en la carretera a la altura de la Torre Nicolás Pérez.

-Noticia en actualización-