El Ayuntamiento ‘Entre dos mares’ nacería con un superávit de 10 millones

La asociación Comisión Promotora Pro-Ayuntamiento ‘Entre Dos Mares’ presentó este jueves el ‘Estudio de Viabilidad y Memoria Económica de la suficiencia de recursos para el cumplimiento de las competencias municipales’, elaborado por el Departamento de Economía, Financiera y Contabilidad de La Universidad Politécnica de Cartagena y de la Universidad de Alicante. Un estudio, en definitiva, para saber si el proyecto del nuevo Ayuntamiento es viable económicamente. «Ha llegado el día de decir: salimos o no salimos», anunció su presidente, Luis Cabello, quien recordó que «cuando iniciamos la carrera en este proyecto, siempre tuvimos claro que había que dar unos pasos muy concretos, determinados y estudiados, en una carrera llena de dificultades, larga, y que tiene como fin conseguir un ayuntamiento propio en esta zona».

En concreto su área de influencia abarcaría desde El Sabinar en Cartagena hasta Veneziola en la zona de La Manga de San Javier.

El catedrático Juan Patricio Castro como director del informe fue el encargado de exponer sus conclusiones, que señalan que «la propuesta de creación del municipio Entre Dos Mares, mediante la segregación parcial de los municipios de Cartagena y San Javier, resulta plenamente viable desde los puntos de vista jurídico, económico, territorial, administrativo y social» y recomienda formalmente iniciar el procedimiento administrativo para su creación.

Según detalló Castro, el hipotético municipio tendría una población de unos 15.000 habitantes, «por encima del umbral poblacional de otros municipios de la Región». Además, tendría un perfil socioeconómico favorable con un tejido productivo consolidado, elevada capacidad de generación de ingresos tributarios y renta neta media por persona por encima de los ayuntamientos de origen.

Tras la evaluación técnica de los ingresos y gastos aseguran que alcanzaría una posición económica solvente y sostenible, con unas estimaciones de ingresos que llegarían a los 32,1 millones de euros, frente a los gastos que supondrían 21,3 millones, lo que origina un superávit estructural 10,8 millones.

«Este superávit no solo garantiza la cobertura de los servicios públicos mínimos obligatorios establecidos por la normativa estatal y autonómica, sino que además proporciona capacidad financiera para acometer un programa de inversiones estratégicas: infraestructuras urbanas, equipamientos sanitarios y educativos, el refuerzo de los servicios de limpieza, seguridad y movilidad, así como la restauración de espacios naturales costeros y marítimos», comentó.

También han analizado la situación económica de los consistorios existentes tras la segregación, obteniendo que Cartagena lograría un superávit de 10,6 millones aunque San Javier alcanzaría un déficit de 536.000 euros. «La estabilidad financiera de los municipios de origen no se ve comprometida de forma estructural», determina su informe.