Denuncian que un año después de la sentencia no se han sellado las balsas de Zinsa

«Hoy (ayer para el lector) se cumple un año de la resolución que dictó el juzgado número 5 con unas medidas cautelares para que se cubrieran las balsas, se iniciara el proceso de descontaminación del resto de la parcela y se contuvieran los lixiviados. Un año después, la situación es exactamente la misma, o peor». Con esta contundente afirmación, el portavoz de la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena, Pedro Gálvez, definió ayer la situación de la ejecución de la sentencia que ordenaba el sellado inmediato de las balsas de Zinsa. Este martes medio centenar de vecinos de las zonas más afectadas por la contaminación protestaron a las puertas de los juzgados de Cartagena por esta situación.

Gálvez señaló que el problema ha empeorado porque 365 días después de la decisión judicial, «siguen llegando los lixiviados al puerto de Cartagena, siguen llegando todavía más partículas al barrio de Torreciega, a San Ginés, bueno y a toda Cartagena». El portavoz anunció que «se le ha comunicado al juzgado, le hemos metido un escrito, diciéndole que ya está bien, que si las resoluciones judiciales son papel mojado, que nos lo digan, porque entonces nosotros iremos a otras instancias a ver si ahí se cumple».

Según Gálvez, no se ha cumplido nada de la sentencia judicial, que instaba a la propietaria de los terrenos, Cartagena Parque, a tomar medidas. «Le hemos escrito al Consejo General de Poder Judicial y a la Fiscalía General y también nos hemos reunido con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán», sin éxito. «Las medidas cautelares no es normal que se duerman en el sueño de los juzgados durante un año. Una cautelar es eso, mientras se resuelve el problema», lamentó.

Terrenos contaminados en El Hondón que deberían haberse sellado. | IVÁN URQUIZAR

El portavoz de la asociación detalla que «había dos balsas que contenían líquidos, una ya cerrada, la otra a la intemperie, que se llena cada vez que llueve y son las que se han extraído. Pero las balsas del vertedero, las que normalmente tienen ácidos, no las han tocado. Creíamos que una se había roto en las últimas lluvias y tras hacer una inspección parece que no se ha roto, si no por abajo. Los ácidos se van comiendo la tierra, se hacen túneles y al final sale por donde puede».

«Desde Podemos hemos hecho todo lo posible para que esto se solucione», declaró la diputada de Podemos María Marín, quien ha acompañado a los vecinos frente a los juzgados para exigir el cumplimiento de la sentencia. «En abril forzamos la comparecencia del consejero de medio ambiente Juan María Vázquez en la Asamblea Regional, que nos presentó un plan que era otra mentira», recordó la portavoz morada. «Ante esta inacción criminal exigimos a la justicia que tome medidas», declaró Marín, que ha apuntado a los que considera responsables de esta situación, «Tomás Olivo como propietario de los terrenos y el gobierno de López Miras como responsable subsidiario del sellado».

«Después de un año de esta sentencia y dos décadas de inacción, estamos convencidas de que hasta que alguno de los responsables de esto no pise la cárcel esto no se arregla», concluyó Marín.