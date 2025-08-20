El PSOE reclama "inclusión real" en las escuelas municipales de Cartagena

El PSOE denuncia que la solución que ofrece el Ayuntamiento de Cartagena con las escuelas de verano, Navidad y Semana Santa exclusivas para menores con discapacidad no es una solución efectiva para muchas familias ni fomenta la inclusión. «Además de este centro, que debe seguir ofreciendo esta opción, habría que habilitar plazas en el resto de escuelas. Eso sí sería inclusión», explica el concejal socialista Pencho Soto.

Según detalla,el problema radica en que familias que quieren utilizar este servicio y tienen menores con discapacidad y sin discapacidad se enfrentan al dilema de tener que llevarlos cada día a dos centros diferentes, que además pueden estar muy distantes entre sí.

«No es efectivo para padres trabajadores, que no pueden llevar a sus hijos a dos centros distintos cada día cuando durante todo el año están escolarizados en el mismo. La solución sería ofertar plaza para menores con discapacidad en todos los centros y, en aquellos en los que realmente hubiera demanda, contratar personal cualificado. Eso es apostar de forma real y efectiva por la inclusión», indica Soto.

El edil alaba el gran trabajo que se hace en la escuela de verano para personas con discapacidad y considera que debe seguir funcionando, «pero eso no es contrario a que también se habiliten plazas para menores con discapacidad en el resto de centros ya que el objetivo de este programa es facilitar la conciliación laboral y familiar».