La Consejería inyecta 5,3 millones para cultura, turismo, deporte y juventud en Cartagena

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes destinará 5,3 millones de euros del presupuesto regional a Cartagena. En una reciente reunión de la alcaldesa, Noelia Arroyo, con el consejo de dirección de la Consejería, encabezada por Carmen Conesa, se hizo un repaso exhaustivo a todas las partidas que se concentran en el municipio.

Conesa señaló que «esta inversión muestra el compromiso del Gobierno regional con Cartagena, impulsando su crecimiento económico, atrayendo visitantes, apoyando eventos deportivos y creando oportunidades para los jóvenes». Por su parte, la regidora municipal estuvo acompañada por los concejales de Patrimonio, Pablo Braquehais, Deportes y Juventud, José Martínez, y de Litoral, Gonzalo López Pretel, así como por los concejales delegados de Cultura, Ignacio Jáudenes, y de Turismo, Beatriz Sánchez.

Arroyo subrayó la importancia que la industria turística tiene para Cartagena, donde «somos el municipio con la oferta más completa y diversa, con experiencias gastronómicas, náuticas, culturales, históricas, de naturaleza, artísticas, que nos hace únicos y competitivos en un mercado turístico cada vez más exigente».

Entre los asuntos abordados en el encuentro se trataron proyectos como el Cine Central, que recibirá 591.851 euros de la Comunidad, dentro de un proyecto total de 5,4 millones para convertirlo en un gran espacio cultural. En total, la Consejería destinará más de un millón de euros a proteger y dar valor al patrimonio local, ya que habrá 269.000 euros para el mantenimiento de Bienes de Interés Cultural y 160.000 euros para la Fundación Teatro Romano.

Además, Cartagena recibirá 720.000 euros para festivales y conciertos, entre lo que se encuentran el Rock Imperium, que alcanza los 375.000 euros, La Mar de Músicas, con 195.000 euros y otros como Mucho Más Mayo, Cartagena Suena, Hermosa Fest, Festival Utopolis, Mu-Danzas y Cabo de Pop.

Por otra parte, casi 3 millones de euros irán destinados a reforzar Cartagena como destino turístico. De este modo, más de un millón serán ayudas directas para modernizar alojamientos, 750.000 euros para promoción y marketing, y 415.000 euros para seguir desarrollando el Plan de Sostenibilidad Turística 2022–2025.

El binomio deporte–turismo se verá reforzado con actuaciones que fortalecen su imagen como destino internacional de grandes pruebas deportivas. La celebración de la Ocean Race Europe, a la que la Consejería destina 180.000 euros, se convierte en uno de los hitos estratégicos de la Región para la proyección exterior de la marca Costa Cálida como destino náutico de referencia, destaca el Ayuntamiento.

Además, Cartagena contará con más de 323.000 euros para seguir apoyando a clubes deportivos locales y en la organización de eventos deportivos relevantes. El Plan ‘OporTÚnidades’ invertirá casi 160.000 euros en cursos de monitor de tiempo libre, actividades inclusivas, ocio alternativo y espacios juveniles con atención psicológica para jóvenes.

Motor de progreso

El coordinador del Partido Popular en Cartagena y concejal de Presidencia, Infraestructuras y Urbanismo, Diego Ortega, apuntó este martes que el presupuesto de la Comunidad para 2025 destina más de 111 millones de euros a Cartagena, con inversiones estratégicas en infraestructuras, educación, sanidad, movilidad, servicios sociales, turismo y cultura.

Ortega recordó que «frente a los discursos victimistas y trasnochados de MC, que intentan instalar a Cartagena en la queja, el PP demuestra con hechos que Cartagena es hoy motor de progreso regional, con proyectos concretos, financiación asegurada y resultados tangibles».