Más de 2.000 personas disfrutan de la piscina de la Casa de la Juventud en Cartagena

Poder disfrutar de un baño refrescante en plena canícula es uno de los mayores placeres del verano. Este año, con el cierre de las piscinas del parque Rafael de la Cerda de Tentegorra, mientras la Mancomunidad de los Canales del Taibilla realiza obras en las instalaciones recreativas, que serán cedidas al Ayuntamiento de Cartagena, el Consistorio decidió abrir al público este verano la piscina de la Casa de la Juventud con el objetivo de garantizar que los cartageneros no pierdan el derecho a disfrutar del baño y del ocio deportivo durante los meses estivales.

Esta medida comenzó a aplicarse en el mes de julio y desde ese momento hasta el fin de semana del 15 de agosto 2.302 cartageneros han acudido a esta instalación municipal a refrescarse.

La piscina de la Casa de la Juventud, que cuenta con un vaso de 25 metros de longitud, está destinada a la impartición de cursos de natación, a través de la concejalía de Deportes, actividades que se desarrollan durante la semana.

Para el público general está abierta los sábados y domingos de 10:00 a 21:00 horas. En ese horario en el recinto está vigilado y hay servicio de socorrismo.

El precio para acceder y hacer uso de la instalación, que dispone de una amplia área de solárium, donde los cartageneros pueden tomar el sol y descanso con sombraje, es de 3 euros para los adultos y 1,50 euros para los niños, que hasta los 4 años pueden acceder gratuitamente. Además, hay abonos disponibles de 10 baños para adultos y niños, por 20 y 10 euros respectivamente. Si bien los tickets de acceso solo se pueden adquirir online en la página web Compra la entrada.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, explicó que se trata de una medida provisional y transitoria para dar servicio a los usuarios habituales de las instalaciones de Tentegorra mientras no se cumple el compromiso de la Mancomunidad de entregar el complejo en condiciones óptimas para su apertura.

«Esta decisión responde al compromiso del Gobierno municipal con los vecinos. No vamos a permitir que nadie se quede sin la oportunidad de disfrutar de un servicio que se lleva prestando 70 años», afirmó Arroyo.

Arroyo insistió en que «no podemos gestionar unas piscinas que todavía no son nuestras. Según lo firmado, la Mancomunidad debe realizar las obras necesarias para entregarnos las instalaciones de Tentegorra en condiciones óptimas para que su reapertura no cueste dinero a los cartageneros. Hasta entonces, el Ayuntamiento ofrece esta alternativa», añadió la primera edil.

El Consistorio mantiene su compromiso de asumir la gestión del parque Rafael de la Cerda en cuanto sea entregado en condiciones adecuadas por la Mancomunidad, que es la responsable de las obras actualmente en ejecución. No obstante, ante la confirmación oficial de que no podrán finalizarse a tiempo para esta temporada estival, el Ayuntamiento puso en marcha esta alternativa para no dejar desatendidos a los usuarios durante el verano y que pudieran seguir disfrutando de un lugar donde relajarse y refrescarse.