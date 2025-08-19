Los armadores se rebelan contra el ‘tasazo’ del Club de Regatas en Cartagena

La Asociación Náutico-Deportiva de Armadores de Cartagena protestará este sábado durante la Ocean Race Europe por los precios de los amarres en el Club de Regatas. Según explicó su presidente, Andrés García, este mes de julio les subieron la tarifa «más de un 100%».

«El Club de Regatas en el año 1995 llegó al acuerdo de ir subiendo las cuotas de los socios con el incremento anual del IPC, que ha sido de un 74% desde el año 200 según el Instituto Nacional de Estadística, pero las tarifas de los independientes han subido un 609%, mientras que las tarifas de los socios han subido un 14% en 25 años», comentó el presidente de la asociación.

García detalló que «se han establecido unas tablas de tarifas por las cuales los barcos de los socios pagan hasta un 60% menos que los no socios. Hay personas que tienen barcos de 6 o 7 metros que están pagando más de 400 euros al mes, mientras que un socio con una embarcación de más de diez metros está pagando 250 euros. Con esto lo que se pretende es que los barcos pequeños sean socios del club o bien que directamente nos vayamos».

«Aplican el máximo que permite Puertos del Estado a los barcos pequeños, el coeficiente del 0.37, que son los nuestros, mientras que los barcos más grandes, que son los suyos, tienen aplicado un coeficiente de 0.12, con todo esto resulta que un barco de 5 metros paga al mes más que uno de 15 metros», continúa el armador, que tiene su embarcación varias décadas. Según sus cálculos, cerca de 200 barcos se ven afectados por la subida en los precios de los puntos de amarre.

La asociación, que cuenta con un centenar de asociados, ha llevado sus protestas hasta la Autoridad Portuaria, «pero no nos contestan, y por silencio administrativo, y falta de respuesta y de diálogo, lo hemos denunciado en los tribunales y estando esperando a juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, nos han aplicado el 100% este de subida solamente a los barcos pequeños».

«Estamos pendientes de juicio, pidiendo medidas cautelares y planeando las movilizaciones», señaló. En concreto, este sábado protestarán con una pitada desde sus embarcaciones coincidiendo con la inauguración del evento deportivo internacional. La manifestación terrestre ya ha sido autorizada por la Delegación del Gobierno, ahora esperan que la Capitanía Marítima y la Autoridad Portuaria les comuniquen las zonas del puerto por las que podrían transitar en una manifestación marítima.

García recordó que en febrero de 2024 el PSOE llevó al Pleno Municipal una iniciativa en defensa de los atraques públicos, de tarifas justas para los atraques públicos del puerto Cartagena y en defensa de la náutica tradicional cartagenera que salió aprobada por unanimidad.