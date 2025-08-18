Quejas de comerciantes y turistas por la "dejadez" en la Plaza Bohemia de La Manga

Un suelo en el que te vas pegando cuando andas, basura en los parterres, peleas entre los gorrillas y vendedores ambulantes en la vía pública. Los comerciantes de la Plaza Bohemia denuncian la «dejadez» de una de las zonas más turísticas de La Manga en plena temporada alta estival.

«En general La Manga, en el tema de la limpieza, está un poco sucia y no se preocupan por eso. En la Plaza Bohemia la verdad que está todo lleno de manchas. Está todo que de verdad da pena», lamenta un empresario que tiene su negocio en la zona.

Además, señala que otra de las situaciones que les perjudica de cara a los clientes son «los aparcacoches que están pidiendo, con peleas cada dos por tres entre ellos. La verdad es que la imagen que da la Plaza Bohemia es un poco desastrosa», lamenta.

Asimismo, detalla cómo afecta la venta ambulante que algunas personas practican en la zona a la imagen turística de una de las plazas más visitadas en verano. «Están vendiendo y se quedan en cualquier rincón, como en los locales que hay abandonados. Tampoco es una imagen digna para La Manga».

«Hay tanta masificación que en algún momento pues la gente no sabe dónde ponerse. El aparcamiento es un problema para toda La Manga y para Cabo de Palos también, en general», comenta sobre los problemas para estacionar que que se viven en la zona durante lo meses estivales, así como las congestiones de tráfico en horas punta que también suscitan quejas entre los visitantes.

El comerciante apuesta por más vigilancia policial y un refuerzo de las tareas de limpieza para revertir la situación.

Los visitantes, sean personas con segundas residencias en la zona o turistas, tampoco se quedan atrás en sus quejas hacia la limpieza en la zona.

«No esperaba que esto estuviera así en el mes de agosto, que es cuando más deberían cuidarlo porque viene muchísima gente», asegura una residente de la zona que acudió esta semana a la Plaza Bohemia a dar un paseo por la noche. De hecho es el horario nocturno cuando la zona, que cuenta con un mercadillo de artesanía y bisutería, tiene uno de los mayores picos de actividad comercial y hostelera.

Hace unos días, una vecina tropezó con una baldosa rota en la zona y se rompió la barbilla, según comenta a esta redacción otro vecino.

Cabe recordar que en 2023 se ejecutaron unas obras que ampliaron en cerca de 1.200 metros cuadrados el espacio, para crear un gran bulevar diáfano y libre de obstáculos. También se habilitaron sombras naturales provenientes del arbolado y otras formadas por las 4 pérgolas mono mástil que además mejoran el paisaje urbano. En diferentes espacios de transición entre pavimentos se han dispuesto de un pavimento drenante para conducir la escorrentía hacia zonas con parterres y zonas verdes. A pesar de estas mejoras, parece que los vecinos piden más esfuerzos para que la plaza luzca como merece.