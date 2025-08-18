MC denuncia la desaparición del anexo de inversiones por territorios

El portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, denuncia que le ha sido denegado el acceso al anexo de inversiones territorializadas por municipios del Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2025, o un documento en el que se incorporen expresamente las cantidades asignadas a cada municipio en concreto. El partido local lleva años elaborando un estudio de la evolución de la territorialización del presupuesto regional.

En la respuesta de la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa se esgrime que para la elaboración de las cuentas de este año no se prevé la elaboración de un Anexo de Inversiones territorializadas por municipios, haciendo hincapié en que «son numerosas las actuaciones no territorializables dentro del Proyecto de Ley del Presupuesto, de modo que no se encuentra actualmente disponible un documento que responda a la información solicitada, para lo que se requeriría realizar una acción previa de reelaboración por parte de esta Administración».

El lider de MC ha presentado un recurso ante dicha administración argumentando que vulnera el principio de transparencia y acceso a la información pública, que existía previamente el anexo territorializado e interpreta reestrictivamente la legislación e impide el control democrático y la rendición de cuentas.

Giménez Gallo hace hincapié en que «hasta 2016, el Proyecto de Presupuestos incluía un Anexo de Inversiones Territorializadas por municipios, que seguía elaborándose pese a dejar de publicarse. Por tanto, la Administración dispone a buen seguro de la información, aunque no la publique, y la falta de un anexo ‘oficial’ no justifica la inadmisión. Que más parece una suerte de ‘miedo’ a que los administrados conozcan los criterios de elaboración y el reparto mismo que un argumento jurídico».

«Se insiste aquí en que su inexistencia supondría la evidencia de la absoluta arbitrariedad y discrecionalidad del ‘reparto’ presupuestario atacando directamente el principio de igualdad», señala el portavoz municipal, quien recientemente anunció que concurrirá a las elecciones en La Unión.