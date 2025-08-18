Gritos de 'Pedro Sánchez, hijo de puta' durante la cucaña de Cabo de Palos

'Pedro Sánchez, hijo de puta' o en 'Cabo de Palos no queremos moros ni maricones', estos son algunos de los insultos que un marinero, micrófono en mano, profirió este viernes durante la celebración de la cucaña en Cabo de Palos.

"Lo ocurrido el pasado 15 de agosto merece una seria reflexión. La persona que, con un micrófono en la mano, hablaba en nombre de la Cofradía de Pescadores, eligió el peor camino: convertir una celebración popular en un escenario de insultos, comentarios xenófobos y ataques gratuitos al Gobierno" señalan desde la Cofradía de Pescadores local, quienes se desmarcan de lo ocurrido.

"Quien se expresa de esa manera no solo falta al respeto a las instituciones, sino que ensucia la imagen de toda la Cofradía y ofende a la ciudadanía que espera de nosotros responsabilidad y ejemplaridad", continúan en un comunicado emitido este lunes.

Dejan claro que "esas palabras no nos representan. No forman parte de los valores de la pesca ni de la tradición marinera de Cartagena. La Cofradía es un espacio de trabajo, de respeto y de servicio a la comunidad, y no puede quedar manchada por actitudes que avergüenzan a todos".

Desde la asociación reconocen que es necesario asumir responsabilidades, por lo que estudiarán qué medidas tomar para que "en ninguna jornada futura alguien con un micrófono vuelva a manchar con insultos y vulgaridad lo que debería ser fiesta, unión y orgullo colectivo".

"Nuestro compromiso es firme: mantener viva la tradición, pero siempre desde el respeto, la igualdad y la dignidad", concluyen.